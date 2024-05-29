長江支流滁河污染嚴重　局長辯稱｢茅台也能喝死人｣拒檢水質遭免職

近日，長江支流滁河南京浦口段被嚴重污染，河水變黑散發惡臭，出現大量死魚死蝦。

5月28日，《央視新聞》發布獨家調查，披露當地水利局未有重視水質情況，有黨組成員稱自己還有兩個月退休，不該過問太多。全椒縣生態環境分局局長竇平更稱沒有必要對水質做毒性分析，「喝茅台也能喝死人，喝死人後，需要對茅台做毒性分析嗎？」。

5月29日，滁州市全椒縣政府公布，縣水利局黨組成員楊俊、縣生態環境分局局長竇平、全椒縣生態環境分局辦公室主任楊仁義等三人被免職。公安機關已對相關涉案人員採取強制措施。



5月7日，安徽滁州富信石油助劑有限公司倉庫的危化品粗甲醇失火致使污染物外泄流入滁河。後來，閘口工作人員將水體異常情況向當地水利局反映，但未受到重視。有村民希望檢測水質，當地部門卻憑經驗回覆「沒問題」，對水質檢測稱「沒有必要」。

報道指，當記者提問「這水進入到河裏，是不是有毒的，咱們作為環保部門也不知道？」，滁州市全椒縣生態環境分局局長竇平稱沒有必要對水體做毒性分析，「喝茅台也能喝死人，喝死人後，需要對茅台做毒性分析嗎？我認為沒有必要」。

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全椒縣水利局的一名黨組成員則表示「我說真話，我還有兩個月就退休啦。我也不該過多地問這些事情」。

《經視直播》報道，全椒縣政府工作人員稱，竇局長的言論的確欠妥，作為生態環境分局的局長，要為自己說的話承擔責任，有關部門將會與竇某本人溝通。工作人員還稱，水體質量與喝酒扯不上關係，不能說水體沒有問題，縣政府歷來都很重視環保問題。

5月29日，滁州市全椒縣生態環境分局官網上午更新「機構領導」欄目信息顯示，該分局局長竇平簡歷已從官網撤下。

公開資料顯示，竇平，男，漢族，1975年8月出生，中共黨員，大學文化。此前，竇平主持滁州市全椒縣生態環境分局全面工作，聯繫全椒經開區、襄河鎮。

5月27日，安徽省滁州市生態環境局通報稱，經監測溯源，位於全椒經開區的滁州富信石油助劑有限公司為主要污染來源。公安機關已對相關涉案人員立案調查。

5月28日，安徽省委書記韓俊主持召開省委專題會議，聽取安徽省滁河水質污染事件調查及處置情況的匯報，部署安排污染治理和追責問責工作。

初步查明，5月7日，全椒縣富信石油助劑有限公司原料倉庫發生火災，造成甘油、糖蜜和危化品粗甲醇等混合物經地表徑流進入附近的溝渠和管網。全椒縣通過築壩截污抽排等措施，將部分外泄污染物集中收集存放處理。5月11日，全椒縣發生約50毫米降雨，致使尚未清理的殘留在溝渠和管網中的污水經花園水庫進入襄河。

5月22日，全椒縣未經科學論證，盲目決策，以保障城鎮居民生產生活用水和沿滁河地區農業用水為由，安排駟馬山管理處從長江提水，並將襄河口閘開閘放水，致使滁河部分河段水體渾濁、黑臭、溶解氧下降、魚蝦大量死亡。

會議指出，此次污染事件的原因並不複雜，但處置過程拖延拖沓，造成嚴重後果。此次事件本可避免，但一些幹部在處置過程中心存僥幸、亂作為，面對問題遮遮掩掩，總想蒙混過關，造成小事拖大、大事拖炸。個別幹部面對媒體採訪時信口開河，造成不良影響。本次事件反映出少數黨員幹部政治站位不高，作風不嚴不實，程序意識、法治意識淡薄。

會議強調，要徹查事件全過程，理清屬地黨委政府、職能部門和企業責任，絕不掩蓋真相、絕不推卸責任。要依據幹部管理權限，按有關規定和程序對失職瀆職幹部進行處理，對涉嫌違法犯罪的要依法追究。

5月29日，滁河水體污染聯合調查組發布通報稱，由於全椒經開區的滁州富信石油助劑有限公司原料倉庫發生火災，部分污染水體外泄，導致滁河部分魚蝦死亡。事發後，省、市迅速採取措施處置，封堵相關污染水體，密切監測水質變化，邀請省內外專家研究制訂修復方案。同時，成立聯合調查組進駐全椒縣開展全面調查。目前，全椒縣委主要負責同志已被免職，並對相關責任人進行調查。