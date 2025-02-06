春節開車超過10小時　50歲長途貨車司機腿發亮險截肢

內媒報道，50歲出頭的王大哥是個長途貨車司機，春節他接了一單從河南到杭州的長途訂單，開車超過10小時，途中幾乎沒有休息，突然就覺得左小腿脹痛難忍，在服務區休息了下也沒緩解。



到達杭州後，王大哥已不能正常行走，只好找同事幫忙連夜送到了浙江省人民醫院。醫生發現王大哥的左腿比右腿粗了一大圈，顏色青紫，皮膚透亮張力很高，下肢靜脈超聲顯示他的左下肢深靜脈全堵住了。



深靜脈血栓。（影片截圖）

就醫後，醫生考慮王姓司機是深靜脈血栓中比較嚴重的一種類型「股青腫」，需要盡早開通堵塞的深靜脈，否則有截肢風險。經過一個多小時的手術，醫生從王大哥的深靜脈裏抽吸出大量新鮮血栓。術後，王大哥的腿部腫脹得到明顯緩解，第二天就可以下床活動了。

浙江省人民醫院春節假期接診了十多例此類患者，血管外科主任醫師蔣勁松表示，久站久坐， 比如打麻將、長途開車乘車乘飛機等，容易形成深靜脈血栓。

浙江省人民醫院血管外科主任醫師蔣勁松。（影片截圖）

蔣勁松介紹，一旦血栓脫落，進入肺，引起肺部栓塞極度危險，甚至可能致命。對於不得不長途開車、坐車（火車、飛機等）的人群，蔣勁松建議，出行穿著要寬鬆，盡量不穿緊身衣褲，以避免血流不暢；路途中多飲水，促進血液循環，但別飲酒。

他也提醒，如有辦法的話，最好每1到2小時起身活動；如沒有空間活動，坐著活動腳踝、小腿，比如足背上抬、腳尖畫圈、抬高大腿等，促進血液循環預防血栓形成；蔣勁松指出，一旦出現下肢腫脹、疼痛等情況，一定及時去醫院，以免耽誤診療。