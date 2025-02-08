女子謝瑞麟購買黃金手鏈　佩戴一日就斷裂　商家稱換新需付1千元

浙江寧波一名女子在當地一間謝瑞麟，花2萬多元（人民幣，下同）購買黃金飾品，未料當中一條黃金手鏈佩戴不到一日就發生斷裂，她拿回店中想要更換被要求另外支付1000多元。



斷裂的黃金手鏈。（寧波晚報）

據《寧波晚報》報道，1月13日，寧波的張女士在鄞州萬達廣場銀泰百貨的謝瑞麟專櫃購買了黃金飾品，「當時，我一共購買了7件黃金飾品，總價24000多元。這些黃金飾品都是作為禮物贈送給親友的，其中包含兩條手鏈。」

張女士表示，「新買的首飾，一開始都沒有佩戴，特意留着過年戴的。除夕晚上，黃金手鏈突然掉到地上，發現是接口處斷裂。」她說，斷裂的黃金手鏈，朋友佩戴還不到一天時間。而她送給朋友的另一條黃金手鏈也出現斷裂。

張女士認為，7件產品中有2件發生斷裂，是產品品質的問題，故此她到店內要一個說法，惟商家卻認為，「出現斷裂可能是消費者佩戴方式或由外力引發的。」

張女士說，「商家說，黃金飾品斷裂很常見，如果要明確責任，就要去找第三方機構檢測。」張女士認為商家推卸責任，要求更換購買的黃金首飾。但卻被告知需要再支付1000多元的費用，讓她無法接受。

謝瑞麟銷售人員表示，他們近一直在和張女士溝通此事，但由於購買者和使用者並非同一人，所以在溝通過程中不是很順暢。而手鏈在接口處斷裂，並有明顯變形，有可能是在佩戴過程中掛到衣服或者其他物品所致，「黃金飾品比較柔軟，且因為加工工藝的特點，很多接口都很精致細巧，如果佩戴不當心，確實容易發生意外，這並不是產品本身的質量問題。」

斷裂的黃金手鏈。（寧波晚報）

鄞州萬達廣場銀泰百貨的謝瑞麟專櫃。（寧波晚報）

銷售人員還說，目前已提出兩種解決方案，包括消費者可將斷裂的首飾送回店內維修，「是免費的」；另一種則是，若消費者想要更換首飾，就要根據克數補差價，還要支付首飾的加工費。

據了解，張女士兩條斷裂的手鏈已有一條採取免費維修的方式進行了處理。現在雙方產生爭議的是另一條克數比較大的手鏈。

商場工作人員說，「商家回收斷裂的手鏈後要重新熔化，再加工成新的黃金飾品。這並非簡單的維修，所以會產生費用。」事實上，商家出售的每件黃金飾品，上面的標簽都寫明加工費的金額。

報道稱，黃金飾品的常規保養和維護一般都是免費的。但如果以舊換新，都要收取一定的折舊費和加工費，具體費用要看克數大小和產品工藝的複雜程度。