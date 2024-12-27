爛尾車｜花29萬人仔買國產汽車　車商突倒閉　車友群一夜變維權群

最近，一款小眾品牌的車商突然宣布倒閉之後，購買這款車的深圳車主們，突然被迫擁有了一輛限量款的「絕版」車。原本平靜的車友群突然變得吵鬧，前面還在歡天喜地地組織車友露營活動，結果一夜變成了維權群。



有人調侃，貸款沒還完，車子就「爛尾」了。 「靠山」倒閉後，車主們變得卑微，以至於現在開車比高考還緊張，生怕磕碰了沒有新配件可以維修。

害怕失去購車時的所有權益，害怕車子裡所有的智能化之間瞬間歸零，害怕沒有後台的維護車子變成毫無安全保障的移動不定時炸彈。

二十多萬（人民幣，下同）的貴重品，何至於此？車主們想不明白，口碑一致優秀的小眾新品牌，為何會這樣突然走向衰退？以後小眾車還能買嗎？ 1.5萬位爛尾車主的權益，到底誰來保障？

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車主二十幾萬購車 二手商喊話幾萬收車

李昊天在去年的12月購入這款小眾車，算是首批購買的車主之一。當時他敢於嚐鮮，是因為這輛車的智慧駕駛、價格、配件和顏值都很符合他的期待。李昊天試駕了之後，認為在同類型的車裡，這輛車的長板很長、短板很短，所以下定決心拿出29萬買下高配版。另一個很重要的原因，是這家車企在當時看來相當有保障：兩個大企業背書，而且多家體驗店開在了深圳各大高端商場，比如來福士、kk mall、深業上城。

另一位車主杜柯宇了解到，在深業上城的那家店，月租高達70萬。當時車企還在積極擴張，就連在倒閉的前一天，東莞也開了一家很大的直營店。這一年來，這家車企的交車量達到近1.5萬輛，是車主眼裡的上升期。這麼有實力的一家車企和產品，在當時的預備車主看來，方方面面都趨向完美。

杜柯宇是今年9月底交付的車，車子一拿到手，就從深圳開回江西過國慶了。全程900多公里，他一個人開了23小時。

不得不說智駕真香，特別是出廣東那段特別堵，沒有智能駕駛大腿肯定廢了。

李昊天購車一年，把里程開到了兩萬多公里。從用車體驗上，他從來不後悔買了這輛車，因為這輛車和他有很強的精神連結。

每天我都和語音助理互動很多次，上下班2個小時的通勤只有我和他，他就像個任勞任怨、有求必應、有問必答的老夥計，陪伴著我。

路途中，語音助理會給李昊天推薦音樂，和他一起聽書，貼心幫他調低空調，疲憊的時候又能替他開一會車，「他是『汽車機械人』，他彷彿真的有生命，我們的感情也越來越深」。

在眾多車企中，雖然這家車商擁有的車主相對較少，但車主群對車的評價竟然出奇一致地好。即使車商倒閉，後續的一切保障還是未知數，也很少有車主想現在轉賣車輛。他們的打算是能開就繼續開，直到開不下去的那天為止。

而且，現在賣車，對車主們來說，也是一件吃不了兜著走的事。車企倒閉，收二手車的人開始獅子大開口，二十幾萬的車他們喊價是個位數。李昊天意識到，現在賣太虧了，打骨折都不止。杜柯宇在買車的時候，就已經有了一個心理預期，這輛車的貶值會很快，但他沒想到會這麼快。目前對他來說，性價比最高的方式就是自用，所以他不打算把車賣掉。

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維修保障為未知數 車主只求維持基礎運轉

對車主來說，這家車倒閉得太突然，讓他們猝不及防，來不及反應。根據李昊天的回憶，當時社會出現了一點輿論苗頭的時候，車主們還不以為意。畢竟這家車企11月底還在參加廣州車展，12月初還在請車友去廣州吃飯。當時的車輛銷售也是逐月遞增的，處在一個上升週期。車友們還在欣喜車友群發展壯大時，突然倒閉的新聞把他們毒打得措手不及。

隨著事件的發酵，三個大灣區車友群，加起來近700人，對車企未主動承擔車內權益的行為感到憤怒，開始分析事情發展動向。車主秋婷的顧慮是車輛售後、車主權益和保險的問題沒有保障了。

我們的終身保全目前沒有解決，積分無法在積分商城兌換使用了，有些車主有幾十萬的積分，相當於幾萬塊沒了。

在秋婷所在的車主群，有車主反映車輛行駛過程疑似出了問題。那位車主表示，智駕系統出現了高速無故煞車以及無故閃避障礙物的問題，而旁邊並沒有障礙物，他懷疑是系統出了問題，提醒其他車主注意安全。在秋婷看來，許多車主購買這輛車的原因是看中了智慧駕駛，雖說關閉智慧駕駛不會影響正常駕駛，但這輛車的宣傳亮點也不存在了。

因為「靠山」倒了，車主們現在在行駛時也變得萬分謹慎，生怕磕碰了，在維修方面會比較麻煩。李昊天認為，稍微讓車主寬慰一點的是這輛車70%以上的配件和另一家大牌車商通用。所以如果車輛磕碰了，可以去另一家車廠維修，畢竟維修是利潤，那家車商應該不會拒絕。杜柯宇則覺得不然，雖然底盤之類的三大件有另一家車企兜底，但像座艙、內飾、屏幕、方向盤這些都是獨創的，這些後續如果需要維修，可能會找不到門路。

前段時間，秋婷所在的車友群，有一位車主去另一家大牌車企報修，但因為配件問題，被告知需要一直等待，至於等待的期限是什麼時候，未知。李昊天算是其中對車輛比較放心的一群人，他認為車輛現在安全行駛是沒問題的，相對於深圳的高速和城市快道來說，這輛車的保持功能是很成熟的。但是，後續的車險可能會有一些影響：

一個是買保險，一個是保險公司在定損的時候可能會打折。但是這個東西爭執起來很麻煩，耗時耗精力。

有車主誇張地描述自己的心情：有種前腳把鈔票存銀行，後腳銀行就倒閉，鈔票變廢紙的無力感。車主們現在也變得卑微，對整輛汽車的要求都放低了，只求後續能夠維持車輛的基礎運作。「最起碼能維持車機和網路的正常使用，正常的維修能夠得到保障，」李昊天感嘆。

我只希望它能夠維持現在的狀態，哪怕少了一些權益，或者說哪怕不再更新也可以，不奢求太多了。

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小眾車很難 但下次購買會謹慎

事實上，他們不是第一批擁有「爛尾車」的深圳車主，此前還有其他的小眾車企倒閉後，遺留下來的「絕版車」現在還行駛在深圳的馬路上。有的「絕版車」還在後備箱貼上一張紙條，上面寫著「別碰我，修車沒件」。「我之前那輛車就是，車企倒閉了之後，現在保險帶車損的都不准出了，我已經保不了車損了，要買保險只能分數調低加上不保車損」，有「爛尾前輩」嘆息。

面對這群新來的「爛尾車主」，有人建議他們可以學習那些「爛尾前輩」們的經驗，建群互助，學習修車、破解車機系統的操作。如果到時主機廠倒閉了，車子還能再多撐幾年。

我們車主心裡惋惜啊，明明是很好的車，怎麼會變成現在這個樣子。

李昊天不甘心這麼好的車就這樣絕版於世界上，他希望這場倒閉風波能夠化險為夷，在他看來，這輛車的口碑很好，車主們的評價都非常高，而產品和口碑就是一個品牌的根本。「現在是一個危機，從另一個角度講也是一個機會，如果有大佬能來把它盤活，說不定還能獲得一個絕佳的機會。」杜柯宇和秋婷也一致同意：雖說這輛車有許多反人類的設計，有些車主也不太習慣，但整體上優勢過於突出。「製造生產這輛車團隊也是業界公認的高水平，能夠看出來車上的每一個細節都投入了巨大的心血。」

在新舊車企如雨後春筍般蓬勃生長的當下，強烈的競爭也如大山一般壓在新的小眾車企上，稍不留神便會被砸個粉身碎骨。李昊天知道新事物原本就注定帶著風險，但他還是對這家車企的倒閉表示十分惋惜。「親身體驗之後，我確實也明白了，新事物的發展是曲折的，風險也是很大的。」

杜柯宇聽說，一家車企的月銷量達到2萬輛才是生死存亡線，否則還遠遠未達到獲利的程度。沒想到他們的這一家車企，永遠地倒在了1.5萬輛。近年來，小眾車企的頻繁倒閉，也讓後續的購車者多了一絲膽怯。李昊天經此一事，會更建議那些想要購買家庭用車，尤其是想使用車子超過五年的人，在選擇車企時要非常謹慎，盡量選一些目前看起來不會倒閉的、大眾一些的車企。杜柯宇則認為不好說，車企倒閉雖然會讓他一度懷疑過自己的決策，但他認為還是得看車輛本身，如果足夠打動人，他還是會繼續購買。

備註：文中人物為化名。

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