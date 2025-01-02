內蒙超市虧損倒閉　老闆查CCTV揭集體監守自盜：合夥人員工都在偷

內蒙古一間原本盈利、佔地3000平方米的超市，突然在7個月內虧損逾200萬元（人民幣，下同）後倒閉。令老闆意想不到的是，背後竟是員工們乃至合夥人集體監守自盜才導致倒閉，偷竊方式更是五花八門，「半年雞蛋就丟了6噸」。



2019年，趙女士在內蒙古錫林浩特市中心繁華地區經營一間佔地3000平方米的超市，2021年1月起與朋友的親戚合夥經營，但超市在7個月後就因經營不善倒閉。

2021年8月，趙女士在盤貨清算資產時發現貨架上商品數量有出入，翻查閉路電視後發現有員工偷竊，在警方介入後，該名員工卻爆料稱小偷大有人在，「當時在派出所，這個女員工害怕了，哭著說她偷了，不是偷這一次偷了十多次，不是她一個人偷，是超市很多員工都在偷，我聽後當時都懵了」。

2021年8月，超市一名涉案女員工被警方帶走調查。（每日經濟新聞）

供貨商送貨到超市後，合夥人將貨拉到其他商店出售。（搜狐）

趙女士介紹，超市16名員工包括店長、收銀員、理貨員和信息員，全部人都參與盜竊，涉及超市的日用百貨、酒水、米麵糧油，「他們啥都偷，最貴重的是錫盟的『精品草原王』白酒和上千元的紅酒」，以少掃碼或不掃碼的方式，或以特價結賬的方式盜竊。供貨商送貨到超市後，合夥人甚至將貨拉到其他商店出售。

趙女士表示，涉案員工中以35歲收銀員劉某鳳盜竊次數最多，金額也是最高，「她好多次都是收一筆錢，就是掃到收銀員的微信或者支付寶裏，然後立馬再把錢轉給她老公」。

相關判決書顯示，劉某鳳在2022年因盜竊被判刑後，又因漏罪再被追究刑責。2024年8月，劉某鳳因盜竊漏罪的案件開庭，錫林浩特檢察院指控其在2021年7月至8月間，自己或夥同超市內其他工作人員和家屬，多次通過少掃碼、正常價格商品以特價結賬、偷吃超市內商品方式實施盜竊。

超市收銀員劉某鳳以掃碼少付款或不付款的方式盜取超市貨物。（每日經濟新聞）

法庭上，劉某鳳提出已懷孕5個月向法院申請緩刑。2024年9月，錫林浩特市法院以盜竊罪判處劉某鳳有期徒刑兩年，並合併原有的判決，決定執行有期徒刑2年3個月，罰款6000元。

不過，劉某鳳因「尿檢陽性懷孕」沒有被批捕，而是被監外執行。 趙女士表示，劉某鳳從法院判決至今從未服過實刑，她會繼續追究對方的其他漏罪，「不能讓她利用懷孕、生娃脫罪」。

除此之外，超市理貨員更與家人聯手偷竊。相關判決書顯示，2021年8月7日，超市理貨員王某霞指使其男友母親從超市後門推走一購物車商品，涉及衛生紙、罐頭、蛋糕、餅乾、奶茶、雞蛋和薯片，原消費金額約2000多元，但對方只掃碼付款7.50元。

趙女士稱，超市16名員工全都參與盜竊。（搜狐）

超市16名員工全都參與盜竊。（搜狐）

趙女士表示，在合夥半年期間，超市採購雞蛋共計22萬多元，但審計報告中僅雞蛋就被盜取超過6噸，價值108000多元，「供貨商起訴我要雞蛋款，去年11月份我才把雞蛋款還完」。

截至2024年12月，趙女士掌握盜竊證據的員工中有11人先後受到法律制裁，其中8人被判刑，2人檢察院決定不起訴。另有14名員工相繼被錫林浩特市公安局決定終止偵查，「一個3000多平方米的超市，就這樣子因盜竊倒閉，給我造成200多萬元的經濟損失。我這幾天還在跑檢察院，向市檢察院申請立案監督」。趙女士表示，雖然至今仍未結案，但她會堅持追回損失。