乘客高鐵買即食麵給孩子吃　一查竟過期4年　當場發難：良心何在

近日，有網友爆料稱，一架雲南大理開往四川成都東的G2838列車上，有工作人員售賣過期4年的即食麵，引起乘客呵斥。對此，鐵路12306的客服表示，已知曉此事，將核實調查。



網傳畫面顯示，一名白衣女子和一名黑衣男子與身穿深藍色制服的列車工作人員理論，其中女子大聲呵斥：「過期了4年的東西你竟然還敢賣，你良心何在。」發布者配文稱，當時高鐵上有乘客購買到過期即食麵，要求解釋，工作人員則乞求乘客別把事鬧大。

一名白衣女子和一名黑衣男子與身穿深藍色制服的列車工作人員理論。（大皖新聞）

目擊者王女士周六（8日）透露，事發於前一日，事主是一對夫妻，當時他們買麵給孩子吃，孩子一試覺得味道不對，才發覺盒子包裝上顯示2021年到期。她又指，這位媽媽非常憤怒，抱著過期的麵在車廂走動，通知大家不要買；其他乘客知道此事也紛紛指責。列車工作人員則勸阻他們，並連番道歉，說自己也不知道，甚至還哭了。最後，乘警前來維持秩序，將家長勸開，並告知大家涉事的工作人員已被開除。

據了解，高鐵有禁止售賣即食麵的規定。因此，有網友猜測，上述情況或許是工作人員的個人行為。鐵路12306的客服則表示，已知曉此事，將核實調查，具體情況需等待官方通報。