深圳小學生飯堂雞肉被爆過期4年 涉事公司：標簽貼錯
撰文：盛昀
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據《南方都市報》報道，10月23日，有學生家長反映，深圳一間小學飯堂疑似使用了4年前的冷凍雞肉。涉事供應商回應稱，是供餐單位的倉管員在拆包後重新貼標籤時輸錯年份。
網民爆出的圖片顯示，一包30公斤的冷凍雞肉片，生產日期顯示為2020年10月15日，保質期為7天，涉事學校為深圳市福田區華新小學。
福田區教育局和深圳市市場監督管理局經過對企業原料倉庫、生產車間的檢查，並查閱閉路電視畫面、核對進貨單據、菜單菜譜和投料表後確認，事件是由於供餐單位的倉管員在拆包後重新貼標籤時輸入年份錯誤，實際生產日期為「2024年10月15日」，保質期為7天。現場抽檢結果也顯示，食品符合國家安全標準。
冷凍雞肉的供應商澤其鮮食科技有限公司稱，公司供應的雞肉沒有問題，是配送公司打錯標籤造成誤會，已收到配送公司的致歉。
網民評論：
「圖片上的雞肉看起來還挺新鮮的。」
「打錯標籤是很可能的，但是犯這樣的低級錯誤不可能一點後果也沒有。」
「日期是隨意打印的？細思極恐。」
「這種錯誤屬實錯得很離譜，希望能嚴格把關防範於未然。畢竟孩子健康更重要。」
「打錯日期，食堂簽收驗收的時候是不看的嗎？現在被家長曝光了才發現？」
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