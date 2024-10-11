企業被舉報將過期糧食重新包裝打碼再推出　部分流入鄉村小學

近日，一份舉報材料流出，指重慶糧食集團酉陽縣糧食有限責任公司，將350噸過期大米重新打碼再流入市場，其中一部分更流入鄉村小學。舉報者更稱，糧食公司的違規行為持續多年。周四（10日），酉陽土家族苗族自治縣市場監督管理局發布《情況說明》稱，重慶市市場監管綜合行政執法總隊已根據舉報線索立案調查，將根據調查結果依法依規處理。



據內媒《第一財經》報道，舉報人稱，重慶酉陽縣糧食公司將生產日期標注為2022年10月的過期大米改換包裝，再打上新的生產日期，這些大米銷往當地多家小學以及土特產商店和酒店。

根據舉報人提供的材料，2022年10月和11月生產的潛和蝦稻香米和晶威蝦稻香米，在2023年4月到7月期間流向龍潭希望小學、渤海小學、南翔小學、龍潭官償小學、江豐小學等多家單位，共計約416包、10.4噸。

舉報人提供的材料顯示，過期米曾流向多所小學。（第一財經）

舉報人自稱在重慶酉陽縣糧食公司工作超過30年，公司在板溪鎮糧庫有350噸縣級應急大米的儲備，監管單位為縣發改委。

然而他表示，酉陽縣屬於山區，很多人外出務工，並不種糧，儲備糧是從湖北潛江運來的。而公司上級單位對本地品牌糧食銷售有指標考核，為完成考核，酉陽公司便將過期的潛江儲備米改頭換面為新日期的本地品牌「桃源貢米」再販賣至市場，包括多家鄉村學校。

工作人員將過期大米裝進新的黃色包裝袋。（紅星新聞）

他表示，按照規定，過期糧食處理應該是售給飼料公司或用作工業酒精用途，對糧食企業損失大，所以作假更換包裝，坑害消費者，實現利益最大化。

他在2023年拍下有關影像，但一年後才舉報。對此他解釋，自己此前對食品安全法不是很了解，對單位還有一定的感情，後來發現領導還在違法操作，坑害消費者，於是在今年5月向酉陽縣市場監督管理局舉報，6月得到答覆，但酉陽縣市場監督管理局未予立案。

更換包裝現場。（紅星新聞）

之後，他將相關情況反映到了重慶市教委，教委轉給重慶市市場監督管理局，重慶市場監督管理局目前已經立案。

周四，時任酉陽糧食公司法定代表人、執行董事兼總經理，重慶市糧油行業協會副會長段明清回應指，公安、市監局、紀委多部門都收到舉報，此事很快有官方處理結果；作為主要領導，他已經被降職處理，上個月底到另外一家公司任副職。段明清還稱，舉報人對公司有意見。

另一方面，報道指重慶糧食集團此前面臨較大財務困難。據重慶國資委官網披露，「十二五」期間，重慶糧食集團由於大量舉債、盲目投資的巴西、阿根廷以及國內廣東、江蘇等地21個項目全部失敗，虧損逾50億元人民幣，經營發展舉步維艱，遂進行債務重組。資產負債率從2020年末的168%（不含儲備糧公司）降至2023年底70.5%。