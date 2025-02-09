DeepSeek現超2000個山寨網站　60%解析IP位於美國

據《央視新聞》報道，隨着DeepSeek的爆火，出現不少仿冒DeepSeek的域名，從當前仿冒DeepSeek域名解析結果來看，這些仿冒的域名中有60%解析IP位於美國。



DeepSeek現超2000個山寨網站。（央視新聞）

圖為DeepSeek標誌與美國國旗。（Reuters）

據《央視新聞》，有數據顯示，2024年12月1日至2025年2月3日期間，共出現了2650個仿冒DeepSeek的域名。

據介紹，這些仿冒域名主要用於釣魚欺詐、域名搶註等，其中釣魚欺詐主要通過竊取用戶密碼賬號，利用相似域名和界面誤導用戶、誘騙用戶下載一些惡意軟件，竊取個人信息或者騙取訂閱費用。

DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

報道指，從當前仿冒DeepSeek域名解析結果來看，這些仿冒的域名中有60%解析IP位於美國，其餘主要分佈在新加坡、德國、立陶宛、俄羅斯和中國。

報道還指出，DeepSeek的「使用教程」在網絡出現，有人賣課短短幾天收入數萬元。對此，有網絡專家介紹，普通用戶不需要購買所謂教程，因為DeepSeek不需要再像之前一樣打磨提示詞，現在各大主流AI都可以直接用自然語言與其交流。