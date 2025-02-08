被AI神仙「硬控」四個鍾　博物館數字化開啟「穿越」門

「被『硬控』了四個小時，真是親眼看才能感受到其中的震撼。」網友「佳佳」在網絡上分享了自己觀看國家典籍博物館推出的「觀妙入真——山西永樂宮文物精粹暨數字藝術大展」的感受，「之前也看過沉浸式的數字展，但是把兩者結合得這麼恰到好處的展覽實屬首次體驗！」

近年來，數字技術如一陣春風，吹進了內地的各大博物館，打破了傳統參觀模式的侷限，開啟了沉浸式、互動式的文化體驗。

數字復原文物

伴隨黑神話大火的山西永樂宮，是中國現存最早、保存最大、最為完整的道教宮觀。永樂宮中，最為人稱道的就是那幅被稱為「仙界全家福」的三清殿壁畫《朝元圖》。1000多平方米的壁畫上，300位仙界大咖依次排開，前往朝拜元始天尊，氣勢磅礴，神韻流轉。近日，在國家典籍博物館，這幅鉅作得到了數字化修復與重現。

山西省永樂宮壁畫保護研究院通過 AI技術和圖片處理系統對永樂宮壁畫進行數字化掃描，分析壁畫在過去經歷的變色、褪色、損壞等情況，並補全了缺失的壁畫色彩。

在AI技術的加持下，國家典籍博物館展示的數字復原版《朝元圖》中，東王公、西王母以及金童玉女、二十八宿、三十二帝君等神仙人物群像環立，服飾、髮型、面容、姿態各不相同，或端莊優雅，或豪放灑脱，或輕盈靈動。「各路神仙彷彿真實存在於眼前，讓人不禁對古人的想象力肅然起敬。」網友「李祺」感嘆道。

國家典籍博物館推出的「觀妙入真——山西永樂宮文物精粹暨數字藝術大展」中展示的數字復原版《朝元圖》。（受訪者供圖）

除《朝元圖》外，觀眾還可在同一展廳欣賞到數字復原後的《純陽帝君神遊顯化圖》。

「代入感超強，彷彿步入了壁畫中宮廷、村舍、酒樓、茶肆中，跟隨呂洞賓的腳步『遊戲世間』，遨遊東方神仙世界。」來北京遊玩的董先生同記者分享道。

同永樂宮壁畫相比，敦煌莫高窟的壁畫更是舉世聞名。敦煌研究院採用超高分辨率的圖像採集技術，對莫高窟內的壁畫進行了逐壁、逐畫的大規模的數字化採集，最終形成了分辨率極高、色彩還原精準的數字圖像資源。

藉助修復後的數字圖像資源，敦煌研究院與騰訊公司聯合打造了全球首個基於區塊鏈的數字文化遺產開放共享平台——數字敦煌·開放素材庫，將來自莫高窟等石窟遺址及敦煌藏經洞的6500餘份高清數字資源檔案向全球開放，為學者、文化愛好者以及藝術創意者打造「一站式」的敦煌文化共享平台。

「敦煌的數字化遊戲做的也太好了！」網友「豆花飯」分享了由國家文物局指導，敦煌研究院與騰訊聯合推出的「數字藏經洞」的遊戲畫面截圖，畫面細膩、真實，彷彿現場高清拍攝的紀實照片。「在遊戲中可以身臨其境體驗敦煌莫高窟第十七窟藏經洞的故事，在1：1數字毫米級別還原的場景中角色扮演，穿越古今，了解敦煌壁畫的歷史。」

VR復活文物

經數字復原的博物館文物資源，在虛擬世界得到了更有生命力的展現。敦煌研究院1：1還原洞窟真實場景，打造了「尋境敦煌——數字敦煌沉浸展」，在虛擬世界「重開」了當前已經很難再進入參觀的國寶級洞窟——第285窟。

「帶上 VR設備就可以親身進入這一西魏特級保護洞窟了，在這裏壁畫細節可以無限放大，玩家還可以飛升至窟頂看仙靈飛騰，與傳說中的西魏飛天面對面。」網友「奧大粒」將自己體驗VR特展的經歷拍攝成視頻，推薦大家去現場打卡體驗，「除了零距離觀賞壁畫細節以外，還有更好玩的東西：虛擬世界裏強盜的劍差點「射」到我，很刺激驚險；體驗結束後，還可以在虛擬世界裏錄製打卡視頻，與雷神互動，和飛天壁畫合影。」

敦煌研究院與騰訊聯合推出的「數字藏經洞」的遊戲畫面截圖。（受訪者供圖）

此外，遊客還能夠藉助VR設備「穿越」到古代敦煌，看到莫高窟的開鑿過程以及工匠們在洞窟內搭架子、繪製壁畫的場景，並跟隨虛擬導遊的指引，深入了解每一個洞窟的獨特之處，欣賞不同時期壁畫的風格差異。這種沉浸式的體驗方式，既緩解了研究人員曾擔心的遊客實地參觀洞窟對壁畫造成壓力的問題，也讓更多人能夠領略到敦煌莫高窟的魅力。

在國家典籍博物館的「觀妙入真——山西永樂宮文物精粹暨數字藝術大展」中，參觀者戴上VR設備，同樣也能進入一個無比「真實」的永樂宮世界，不僅能欣賞靜態版的《朝元圖》壁畫，還能看到壁畫中神仙們「活」過來，在眼前施展仙法，穿梭於雲霧之間。「那種震撼感是傳統觀展方式無法給予的。整個空間營造出的沉浸感，讓人覺得彷彿成為了那個時代的一員，親身經歷着永樂宮所承載的厚重歷史。」網友「Doogle」對這一特展評價頗高，「親身體驗到數字化技術的應用為永樂宮的傳承和保護提供了更多可能。」

中軸線申遺成功後，由北京市文物局、北京中軸線申遺保護工作辦公室指導的「看我天地中軸」VR特展亮相北京著名商業街區王府井大街。這是國內首部採用 UE5引擎技術打造的 VR體驗產品，通過大空間定位、虛擬現實、人工智能及即時渲染等尖端科技，在現實空間中精準復刻了北京中軸線的1：1三維高保真場景。觀眾可以從虛擬的南天門啟程，與中軸線奠基者劉秉忠並肩，踏上跨越時空的探險，俯瞰整個中軸線，感受其宏偉佈局和獨特建築風格，還能體驗夜遊故宮、飛躍北中軸等場景，與可愛的小神獸「行什」結伴遊歷，近距離接觸太和殿前的銅龜銅鶴、房頂上的脊獸等。

「好壯觀，身在其中覺得自己就是主角，強推！」網友「飛越天空的魚」表示：「在虛擬玄幻場景中，可以伸出雙手摸一摸故宮太和殿前的銅龜和銅鶴，飛龍在天更是震撼，還能體驗御劍飛行。站在飛行毯上，人雖然原地不動，但場景的快速移動仍會帶來騰空感和失重感。」

數字動態交互

在國家典籍博物館的山西永樂宮文物精粹暨數字藝術大展中，遊覽完VR版永樂宮，還可以探索動態交互點位處的細節。「壁畫上的互動點十分有趣，點擊後可以詳細了解各神仙的身份、在道教神話體系中的司職以及背後的文化寓意，還能對神仙進行換裝、換色操作。」來北京遊玩的張女士介紹道。

此外，參觀者還可以與展櫃中「三清殿手印磚」上的掌印「合掌」，並領取到古人為其「定做」的一句詩。「我特別喜歡這種可以與文物本身互動的感覺，希望博物館可以多多開發這樣的交互環節。」網友「苜溪」表示整個展廳中，這一環節頗具吸引力，「文字顯現的那一刻彷彿穿梭到古老的時空，與千年前的人對話，瞬間有些莫名的感動。如果真有時空穿梭，不知他們會感慨些什麼呢？」