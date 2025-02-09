「聊城人民醫院成功復活秦始皇」登微博熱搜　25歲男惡意P圖被罰

山東聊城市人民醫院成功復活秦始皇？近期一張網絡圖片引發關注。當地警方今日闢謠表示，該圖片為「P圖惡搞」，網民聶某某已被行政處罰。



近期，一張微博熱搜截圖在網絡流傳，熱搜第一是，「加快推進聊城市撤市立省」，第二則是「山東GDP超越美國」，更指「青島超越上海位居全國第一」，最離譜的是熱搜中一條稱「聊城市人民醫院成功復活秦始皇」。

男子惡意P圖遭警方闢謠。

該圖片被製作成影片一經發布後，累計播放量達23萬人次，轉發1.4萬次，迅速引發網民熱議。

青島網警闢謠表示，該信息為網民惡意P圖的虛假影片、不實言論，傳播後造成不良社會影響。

經查，現年25歲的發布者聶某某（男，現年25歲，陽谷縣西湖鎮人）為博眼球、引流量，「P圖惡搞」，利用網絡平台傳播虛假信息，其行為已違反《中華人民共和國治安管理處罰法》。目前，違法行為人聶某某已被陽谷警方依法行政處罰。

網警提醒，網絡空間不是法外之地，廣大網民應當遵守法律法規，在網上發布信息和言論時做到不信謠、不造謠、不傳謠，共同維護健康的網絡環境。對於網上編造、傳播謠言、擾亂公共秩序的違法行為，公安機關將依法嚴厲查處。