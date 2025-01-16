抖音開放海外用戶註冊？ 副總裁闢謠：已處置上萬仿冒外國人賬號
撰文：許祺安
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據《澎湃新聞》報道，有網民稱在中國版本抖音上見到大量IP顯示在海外的影片，有人稱抖音已開放海外用戶註冊，但知情人士稱該消息不實。抖音副總裁李亮在社交平台表示，已處置萬餘仿冒國外賬號。
美國針對TikTok的「不賣就禁」禁令將在1月19日生效，大量自稱「TikTok難民」的美國用戶近日湧入中國另一社交平台小紅書。
內地網民表示，除了小紅書，中國版本的抖音也出現了大量的海外IP的用戶，並發佈影片自稱是「Tik Tok難民」。
有人疑問，抖音是否開放了國際註冊。《澎湃新聞》引述知情人士稱，相關信息不實。上述人士表示，抖音按照《網絡安全法》和《互聯網用戶賬號信息管理規定》要求，註冊時落實真實身份信息認證義務。
抖音集團副總裁也在社交平台轉發上述闢謠消息並表示：「有海外IP不代表是海外註冊用戶。另外我們發現，這一波也有很多人渾水摸魚，搬運視頻仿冒外國用戶，尤其是一些黑產團伙想藉機漲粉養號。這些賬號鑑別起來有一些難度，這幾天我們在積極治理，目前已經處置了1萬多個仿冒外國用戶的賬號。」
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