廣東男收8000騙同學至緬甸　判囚7月網民疑太輕　受騙人失聯至今

內媒《紅星新聞》報道，廣東一名男子黎某豪為了8000元（人民幣，下同）介紹費，將同學張錦武騙至緬甸從事電信詐騙，張錦武至今仍然失聯。近日，廣東惠來法院判決，黎某豪因犯詐騙罪，判處有期徒刑7個月，併處罰金五千元。



張錦武。（紅星新聞）

收8000元介紹費騙同學至緬甸

內媒報道指，2023年4月22日，張錦武從深圳寶安機場飛往了泰國曼谷，4月30日後與家人失去聯繫。

其後有陌生男子多次聯繫張錦武家人，稱可以將張錦武「搞回來」，並以各種名義向他們要錢。張家人報警後，確定找他們索要錢財的男子名叫黎某豪，是張錦武的初中同學。

據張錦武的朋友小林介紹，張錦武飛抵達泰國後，已被轉到緬甸。定位顯示，其在緬甸帕勞縣「工作」。

聊天記錄。（紅星新聞）

張錦武與黎某豪的聊天記錄。（紅星新聞）

張女士表示，至今，家人已經和張錦武失聯2年了，非常擔心他的安全，希望能早日找回張錦武。

犯詐騙罪判囚7個月

2023年8月24日，黎某豪在廣東惠州市博羅縣被警方抓獲。判決書顯示，黎某豪明知被害人方某某（張錦武的母親）兒子張錦武要前往緬甸實施違法犯罪活動的情況下，仍通過上家陳某萍等人協助張錦武偷越到緬甸。

黎某豪收取陳某萍人民幣共10100元（其中8000元為介紹費、2100元為張錦武出境之前在黎某豪住處的開銷費用）。黎某豪還兩次詐騙張錦武的母親，先後索要2700元、1700元。

法院認為，黎某豪以非法占有為目的，採取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數額較大，其行為已構成詐騙罪。

張錦武。（紅星新聞）

2024年12月底，惠來縣法院對此案作出一審判決：黎某豪犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，並處罰金人民幣五千元；追繳黎某豪違法所得人民幣4200元，發還被害人；至於違法所得人民幣8000元，予以沒收，上繳國庫。目前，判決結果已經生效。

不少網民質疑量刑太輕，並指事件涉人口販賣：「才7個月？？？他同學可能連命都沒了！」「被騙的男孩子，失聯兩年，很可能都已經沒命了，這才判7個月？」「他同學可能已經死在緬甸了，而他只判了七個月?不合理！」「太少了，應該多判幾年才能有震懾力」「這是販賣人口吧」。