內地女星孟子義赴柬埔寨拍戲惹擔憂 粉絲籲小心電詐
撰文：許祺安
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內媒《紅星新聞》報道 ，內地花旦孟子義赴柬埔寨拍戲後，不少粉絲表示擔憂，並呼籲小心詐騙。2月8日，孟子義在微博曬出照片，並發文稱：「遊客隨拍～放心啦～」。
報道指，孟子義主演的網劇《三線謎回》需要赴柬埔寨拍攝，不少粉絲表示擔憂。其後援會也發文呼籲粉絲理性追星，不要前往柬埔寨進行任何線下行為。
2月8日，孟子義在微博曬出照片，並表示是遊客隨拍，請大家放心，其微博IP地址顯示為柬埔寨。
公開資料顯示，孟子義，1995年12月5日出生於吉林省長春市，中國內地女演員，畢業於北京電影學院表演系。代表作品為《武神趙子龍》《花琉璃軼聞》《射鵰英雄傳》《九重紫》等。
網民評論：
「明星估計沒有問題的，電詐老闆不傻，普通人還是自求多福吧。」
「普通人去了那邊並不安全。王星回來了，園區里還有一大批人並沒回來。」
「小心電詐，趕快回來！一定要安全回來。」
「拍個網劇需要去那兒？」
「看得心驚膽戰的！」
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