中國福利彩票開出2.5億巨獎　江西夫婦購51注包攬　繳稅超5000萬

2月7日晚，中國福利彩票「快樂8」遊戲第2025028期開出2.5億巨額獎金，中獎人是江西一對夫婦，已於2月8日完成兌獎，並繳納個人所得稅超5千萬。



中國福利彩票「快樂8」遊戲第2025028期開獎，當期「選十中十」遊戲爆出51注頭獎，單注獎金498萬余元（人民幣，下同）。

據悉，本次彩票51注頭獎均出自江西，由江西贛州經開區一福利彩票站點售出，分為3張彩票。合計獎金人民幣254051400元，大獎得主已於2月8日完成兌獎，繳納個人所得稅人民幣50810280元。

中國福利彩票開出2.5億巨獎，江西夫婦中獎。

中國福利彩票開出2.5億巨獎，江西夫婦中獎。

據中獎彩票銷售點隔壁商戶透露，中獎的是一對夫妻，本身僅買了50注，銷售點老闆又送給他們1注。3張彩票分別為26注、12注、13注。

值得一提的是，2023年的12月，也曾有一彩民在江西南昌購買近5萬單注「快樂8」彩票，中2.2億餘元。