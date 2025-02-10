福田口岸｜內地旅客過關遭截行李險被「退港」　扣查2小時獲放行

有內地網民在小紅書分享，稱自己近日替朋友從香港購買相機、香煙、拍立得（即影即有）相紙，從福田口岸過關回深圳時被海關攔截，以為要將貨物退港，最終被扣查2小時才能離開。



事主介紹，自己到香港幫朋友買相機、香煙、拍立得相紙。過關時，由於自己多年來從未被查，「手裏拿着煙就這麽招搖過去了」，但過安檢時被攔下，對方只詢問其來港時間及檢查行李，便沒收其往來港澳通行證讓他入房等候。

事主稱，當時房間內約有40、50人，「開始崩潰..幾乎每分每秒都有人被抓進來」，每人獲發號碼牌後被扣查行李，便離開房間等候叫籌。

事主稱自己近日替朋友從香港購買相機、香煙、拍立得（即影即有）相紙，從福田口岸過關回深圳時被海關攔截。（小紅書）

福田口岸。（余俊亮攝）

事主表示，當時見到多人排隊領取文件簽名，「我跑去問這是啥，被告知是退港的」，後來經他人告知，才得悉是身上攜帶的商品要退回香港，「聽了差點量倒，焦急的等了一会退港的人走得差不多了。一起排隊的姐妹問我買了啥，說我標準水（貨）客姿態，難怪被攔，還問我賺多少錢」。

事主稱，當時自己非常緊張，但輪到他時，工作人員只檢查了其書包和購物發票，拍攝照片紀錄就放行，「我還傻站着問可以走了？東西能帶走嗎？就這？就這扣了我兩個小時我服了啊」。

事主在網上分享從福田口岸過關回深圳時被海關攔截的經歷。（小紅書）

不少網民也在帖文下留言分享自身經歷，「深圳灣也被小黑屋了，也是拍立得」、「我也被捉昨天，最近福田很嚴」、「文錦渡就算幾百也要截停進行教育」。

事主也在留言區回應稱，自己幫朋友購買價值8000元相機、一條香煙、3盒即影即有相紙，總值不足一萬元，這些商品沒有被退回香港，「可能裏面人太多站不下叫我們跟退港的一起站外面等」，並稱工作人員沒有檢查手機的聊天記錄，「就問我上次什麽時候來的香港這一個問題。就讓我拍照走人了，這是（讓）我最奇怪的地方」。

福田口岸。（視覺中國）

2024年7月1日起，內地提高居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度，由原來的5000元（人民幣，下同）增至1.2萬元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買3000元免稅商品，額度合計1.5萬元。