福田香蜜湖水庫過山車拆除　曾創世界之最　被稱為｢深圳迪士尼｣

內媒《讀特新聞》報道，深圳福田區水務綜合事務中心證實，根據城市發展和規劃需要，香蜜湖水庫過山車拆除工作於11月下旬開啟。據介紹，香蜜湖中國娛樂城曾被稱為「深圳迪士尼」，有多樣的遊樂項目，是一代深圳市民的回憶。



近一周來，家住香蜜湖一帶的市民每日記錄過山車拆除進度。（讀特新聞）

1988年的香蜜湖度假村。（深圳報業集團）

《讀特新聞》報道，近日一則網傳公告顯示，香蜜湖水庫作為「香蜜湖新金融中心」核心組成部分，為適應周邊地鐵與深圳國際交流中心等項目的規劃建設，提升水庫的防洪能力及生態安全，福田區已計劃啟動香蜜湖水庫的改建及片區生態修復一期工程。

2024年11月底，香蜜湖過山車拆除和水庫放水工作正在進行。（讀特新聞）

福田區水務綜合事務中心證實網傳公告屬實，香蜜湖水庫過山車將被拆除，按既定方案於2024年11月下旬進場開展過山車拆除工作，並對水庫進行放水。

2024年11月底，香蜜湖過山車拆除和水庫放水工作正在進行。（讀特新聞）

一位住在附近的市民每天記錄過山車拆除進度，她表示，短短一周過山車便已拆除。12月2日中午，她拍下最後一張相片，原過山車位置僅剩下幾根墩子。

12月2日中午，香蜜湖過山車已拆除完畢。（讀特新聞）

曾被稱為｢深圳迪士尼｣ 項目創世界之最

據介紹，香蜜湖「中國娛樂城」曾憑藉其宏大的規模和豐富的遊樂項目，成為中國內地乃至整個東南亞地區最大的遊樂場，被稱為「中國主題公園鼻祖」。

1987年，香蜜湖度假村吸引眾多遊客。（深圳報業集團）

《深圳特區報》1984年曾報道：「香蜜湖度假村正著手興建一個『迪士尼』式的大型遊樂園，計劃引進日本、意大利各種先進遊樂設施共62項。」1985年，香蜜湖中國娛樂城對外開放，落差35米的水上雙環過山車為當時「世界之最」，46米高的摩天輪則為當時「亞洲最高」。

直到2011年6月，香蜜湖中國娛樂城關閉，至今也未再對外營業。