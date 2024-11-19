01實測｜福田口岸無人機外賣VS外賣員派送　同時落單邊個來先？

10月23日，美團在福田口岸開通口岸無人機航線，港人亦可以使用香港電話號碼落單。此前報道稱，用戶下單後，最快10分鐘即可在指定降落點取貨。日前，《香港01》記者前往福田口岸進行實測，同時使用普通外賣與無人機外賣進行對比，同一時間下單同樣的餐品，究竟哪一個會先來呢？



福田口岸無人機空投櫃位於口岸15號門的警衛亭旁邊，由無人機降落的停機坪空投櫃和餐箱回收處組成。

無人機外賣位於福田口岸15號門附近。（香港01 歐嘉樂 攝）

上午12時左右，記者使用「美團App」填寫香港手機號碼，並將收貨地點定位至「美團福田口岸前廣場無人機空投櫃」，隨後點入「無人機外賣」頁面進行下單。若無下載美團App，亦可使用香港WeChat掃描空投櫃上的二維碼，更改定位進行上述同樣的操作。

目前「無人機外賣」頁面僅有「甄選美食」和「甜點飲品」可以選擇。「甄選美食」中包括KFC、壽司、麵條、蛋糕等；「甜點飲品」則有奶茶、咖啡、小蛋糕等。由於美團無人機外賣送貨限制重量在2.3kg以內，因此每張單僅可以選擇一個固定商品，譬如KFC的四件套套餐，一杯奶茶，若添加其他商品，將會由外賣員送貨。

無人機外賣選擇較少，僅可選擇固定套餐或固定餐品。（香港01 王海圖）

記者在選擇了一杯奶茶，點擊「一鍵下單」，設定好喜好之後再「確定」跳轉到下一頁面，確認送貨地點，收貨人姓名、電話等，螢幕上也會提供一個預計到達的時間，以及告知「本單將由美團無人機配送至附近空投櫃」。

記者使用香港微信支付成功購買。據美團外賣介紹，除使用香港版微信支付外，還可使用Alipay HK，或者用戶可在美團App中添加境外卡付款。

為比較普通外賣與無人機外賣的區別，記者亦使用普通美團外賣選擇相同品牌的一杯奶茶，於上午12時51分同時下單。無人機外賣顯示會於13:16~13:26分之間送到；而外賣員送餐則顯示會於13:08~13:23分之間送到，似乎外賣員配送會更快。

上午12時51分同時下單，無人機外賣顯示會於13:16~13:26分之間送到；而外賣員送餐則顯示會於13:08~13:23分之間送到，似乎外賣員配送會更快。（香港01 王海圖）

無人機外賣與外賣員送餐價格相差不多。（香港01 王海圖）

價格方面無人機外賣總價為21.08元（人民幣，下同），其中1元為打包費，配送費僅8毫子；普通外賣員配送價格為23元，相差不多。在等候飲料製作和派送的過程中會看到，無人機送餐會有一架小飛機顯示，外賣員則是騎手小標誌。

然而，13:23分，記者提前收到了無人機配送的外賣，而外賣員訂單於13:37分才收到，不僅晚於無人機，還超出了最初的預計送達時間近15分鐘。

美團曾表示，無人機外賣最快10分鐘可以送抵顧客手中。但本次實測中，由於備餐、取貨時間較長，13:15分無人機才起飛配送，加上約8分鐘的飛行時間，最終用時約半小時收到送餐。

帶著外賣的無人機會降落在空投櫃上方，價格餐箱放下後，便會自己動起飛離開。餐箱下落後，用戶輸入手機號后四位，可取出食物。從空投餐箱中取出食物後，再將空投箱折好，投入回收櫃中，整個無人機送餐過程結束。無人機外賣與外賣員外賣在食物本身的包裝上並無太多不同，記者點的兩杯飲品亦都未出現倒洩的情況。

口岸航線開通不足一個月，美團無人機公共事務負責人閆琰介紹，目前每日幾十到上百的訂單中，有一半來自於港人用戶，也有台灣用戶。「大家對於航線還是評價很高的」，用戶在抵達口岸前就可提前下單，節省時間。

美團無人機外賣下單流程。（微信公眾號＠美團無人機）

不過，實測發現，剛剛起步的無人機外賣仍有不少問題需要解決：

僅白天運行。據美團相關負責人介紹，目前深圳不允許夜航，所以美團無人機外送運營時間為上午10:00~下午17:15分。



餐食選擇少。美團負責人曾介紹，Coco Park中的產品只要符合無人機配送的2.3公斤內的載重要求，基本都可以進行配送。但實測發現，只有固定商家、固定數量的固定餐品才可進行配送。



等待時間長。雖然相較於外賣員，無人機在時間上會更準時，但顧客也需要提前抵達空投櫃，待貨物送達時能夠第一時間取餐。尤其在食肆商舖眾多的福田口岸，如只點一杯奶茶、一份快餐，也許步行去堂食會更加快捷方便。



不過，相較於外賣員送餐，無人機外賣可以為用戶減少一項與外賣員溝通的過程，譬如不方便接電話，或者無法說清楚自己在口岸的具體位置，那麼無人機外賣也許是不錯的選擇。