《哪吒2》45歲導演餃子創作辛酸路曝光　棄醫從畫曾「啃老」3年半

《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）接連創下了中國影史票房紀錄。有專業平台預測這票房最終會超100億元人民幣。



在多個媒體採訪中，餃子總是穿著同一件毛衣。（影片截圖）

在多個媒體採訪中，餃子總是穿著同一件毛衣。（影片截圖）

和5年前一樣，45歲的導演餃子（本名楊宇）依舊不習慣各種路演和拋頭露面，接受媒體採訪時，影迷們一眼就看到了他兩鬢的白髮。

這些年白頭髮的確變多了，但也不會刻意去管，反正人都會老……能一直做自己喜歡的事，就足夠幸運了。如果不幹這事兒，我的生命可能衰敗得更快。 餃子

餃子本身就是個哪吒性格的人，越難的事兒越要死磕。這一根根白髮，每根都代表着為劇本和鏡頭特效熬的大夜。

《哪吒2》團隊多達4000人，每個都是國內動畫界的頂尖精英。但動畫師們沒有經過專業表演的訓練，餃子就自己把想法演出來，讓動畫師照着畫。全片百分之七十的內容他都演過，這些角色跟了自己10年，前世今生都烙在餃子腦海中。餃子的10年，以及「小哪吒」的10年，就是這10年裏中國動畫電影崛起的縮影。

《哪吒之魔童鬧海》宣傳海報

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棄醫從畫 啃老3年

餃子從小就想當漫畫家，但他也明白漫畫養不活自己。小時候，他父母都在醫院工作，高考就順理成章報了醫學專業，進入華西醫科大學藥學院讀書。大三時，他在朋友推薦下接觸了三維軟件MAYA，對做動畫有了濃厚興趣，從此一發不可收拾。

命運的齒輪開始轉動，棄醫從動畫成了命中註定。大學畢業後，餃子在一家廣告公司上了一年班，同時業餘時間做自己的動畫作品，遲遲沒有進展。他乾脆辭了工作，回家專心創作。也就是後來粉絲們熟悉的「啃老3年」故事。

餃子剛工作沒多久父親就去世了，家裏唯一的收入只有母親每個月1000多塊退休金。從《哪吒》的故事裏，其實能看出餃子對於父母深深的愛。後來他說，因為媽媽足夠了解自己，知道他不至於稀裏糊塗到心裏完全沒譜就把工作辭了。有着這樣的信任，媽媽陪他在家裏熬了3年零8個月。2009年，餃子用一台破電腦和MAYA軟件，獨自一人做出了16分鐘的原創動畫短片《打，打個大西瓜》。很快，短片就在網上突破了千萬點擊，獲得國內外30多個動畫專業獎項，2010年柏林國際短片電影節上，餃子獲得國際競賽單元「評委會特別獎」。餃子開了自己的工作室，當時他的外號還是「餃克力」，工作室圖標上是個大大的半圓象徵着笑臉，代表着他希望大家看到自己作品時都能開心大笑。

但接下來的日子依然艱難，那時的中國院線的動畫片還被迪士尼、彼思、夢工廠佔據，人們愛看的是《功夫熊貓》，提起國產動畫，似乎是低幼、質量粗糙的代名詞。整個行業都在等，等一個能賺錢的例子，5年後，機會終於來了。

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打江山易 守江山難

2015年，《大聖歸來》可以看做是新世紀中國動畫電影崛起的起點——3天破億，全網火爆破圈，最後收穫9.56億票房，成就了商業奇蹟。同一年，彩條屋影業正式成立，脱胎於光線傳媒剛組建不久的動畫部。

餃子接到了彩條屋CEO易巧的電話，說6年前自己的那部《打，打個大西瓜》給對方留下了深刻印象。隨後兩人在成都見面，促膝長談。餃子那時為了養活公司還在做外包項目，易巧建議他通通推掉。

我們用3到5年，來認真做一件事情，成了就成，不成我們也努力過了。我來保證你公司3年內的運營，不用擔心明天沒錢發工資，項目的費用我也保證不會半路砍掉……

就這樣，餃子開始籌備哪吒的故事，從封神故事中提煉靈感，一連5年悶頭籌備，光劇本就改了60多版。餃子的死磕，很快就在圈內出了名。片中有場申公豹變身的特效畫面，餃子找的外包公司特效師苦熬兩個月達不到效果，幾近崩潰，最終跳槽。餃子無奈找了新的特效公司，沒想到就是特效師的新東家。外包老闆聽說此事，又和特效師說：

聽說你做這個鏡頭已經有心得了，那還是交給你來！

無奈，這位特效師最終花了幾個月，終於完成了片中幾秒的鏡頭。無數個這樣的環節套在一起，《哪吒1》上映時間從原定的5月拖到7月，餃子自己天天熬到凌晨四五點。

終於，2019年小哪吒憑藉50億票房創下國產動畫電影紀錄。那是里程碑式的一年，除了哪吒之外還有《白蛇：緣起》這樣的現象級作品，國產動畫全年71億，在動畫電影總票房中佔比62%，首次超過進口動畫。

前作打江山越成功，意味着守江山越難。彩條屋總裁王競，也是本次《哪吒2》的總製片人和故事創作者之一。在上映前，她明顯感覺到團隊的焦慮：

觀眾帶着120分的期待來看，我們能不能承載住大家的期待？

包括主創在內的很多人還是不敢盲目樂觀，主要原因在於，過去一年的中國電影市場實在太慘淡了。動畫電影集體低迷，《雄獅少年2》、《大雨》、《落凡塵》等幾部備受期待的新作都未及預期。這樣的低迷一直持續到今年開年，元旦檔3天票房僅3.05億。對於外界來說，人們幾乎沒有任何理由相信《哪吒2》會爆，唯一能參考的極其量只有前作《哪吒1》的好質量。

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4000精英鑽進煉丹爐

相比一家「做動畫的公司」，外界更傾向於將彩條屋看作投資公司，向旗下數十個動畫廠牌和工作室輸血，養活了一條屬於自己的完整產業鏈。但這還不夠，《哪吒1》片尾100多家公司的名字，其中大量外包團隊，這在易巧看來並不光彩。

這不是件值得驕傲的事，我反而覺得悲哀，因為這意味着（中國動畫）產業不完善，只能用人海戰術，用不專業的方式合作。

餃子在正式做電影之前，就是在成都做動畫外包，他明白雙方的視角和訴求。在製作《哪吒2》時，他曾試圖找一些國際團隊來幫助完成重點鏡頭，但對方交出的作業效果非常不理想，甚至有些敷衍。最後，還是交給中國團隊推倒重來，死磕出了想要的結果。

其中，中外文化差異也是一大原因。執行製片人陳喆舉例：比如要畫金箍棒，中國團隊都知道是什麼，但外國團隊還得從頭解釋《西遊記》和孫悟空。餃子說，這恰恰是中國動畫電影的核心所在，中國文化走向世界，在於劇本、故事、角色等核心內容，這些恰恰都是無法外包的東西。

2020年，易巧離開彩條屋，加入《大聖歸來》導演田曉鵬的十月文化。臨走前留下一封個人信：我們應該花更多5年，打磨好作品。《哪吒2》身上，能感受到中國動畫在這5年裏的進步——相比前作全片1800個鏡頭，《哪吒2》全片達到2400個鏡頭，其中特效鏡頭就超過1900個。從整體體量來看，《哪吒2》是《哪吒1》的五倍。餃子為特效難度定了S、A、B、C、D五個分級，前作中最難的「火蓮花」特效，放在續集裏只能算B檔。《哪吒2》裏達到S級的鏡頭超過30個，包括剔骨削肉、洪流對戰、煉化龍宮等多場戲。前作中礙於硬件水平無法實現的海水製作，如今也被攻克。

片中百萬妖獸每人都綁着鐵鏈，在大場面打鬥過程中極易穿幫，執行製片人陳江暢都快哭了：

這個鐵鏈一加上，周期都保不住！

還想了個讓鎖鏈隱形的設定。

餃子卻打死不讓步：

鐵鏈和龍族妖族的整體塑造規則有關，緊密關聯着主題，後面有場重頭戲鎖鏈會被瞬間解開，如果前面就隱去了，那後面戲的效果就弱了。

他彷彿帶着4000人的團隊一同鑽進了煉丹爐裏，動畫人能力的邊界在一次次挑戰困難中被打破，踮着腳使勁夠原本達不到的高度，中國動畫的技術水平就這樣慢慢上了新台階。

《哪吒2》團隊被夥伴們比作奧運村，這裏集結了國內最頂尖的這批動畫人。這個圈子本來就不大，每個人都會在裏面遇到前同事、前老闆，並非營銷號語境的「某某動畫全組來《哪吒》幫忙了」的簡單故事。

就在兩年前，光線傳媒老闆王長田發言說：期望《哪吒2》能帶領中國電影票房進入70億時代。都沒人相信，粉絲恨不得趕緊捂他嘴：「老王別毒奶了，能追平就不錯了！」到了去年6月，王長田在北影講課，收斂不少：「《哪吒2》我個人估計肯定50億起。」末了補了一句：「它有機會創造一個新的票房紀錄。」依然是一堆人不信：《流浪地球》那般浩蕩聲勢，續集也沒追上前作，你個動畫電影還想創紀錄？

到了現在，影迷們還是在「罵」他。這回是怪他，為啥不早多爭取點排片率：

否則早就破百億啦！

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