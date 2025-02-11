「哪吒鬧海」發源地在哪？安徽此縣催生文化溯源　積極打造哪吒IP

中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）近日熱映，引發文化溯源熱潮。內媒報道，安徽省蚌埠市固鎮縣被學者指與「哪吒鬧海」傳說的發源地有密切關聯，近期當地影院觀影人潮不斷，許多居民在觀影前後翻閱縣誌「求證」傳說，讓固鎮縣成為討論焦點。



「我是固鎮九灣人，從小就常聽父輩們說九灣哪吒鬧海的故事，現在《哪吒2》熱度很高，就帶著孩子過來看看，找一找電影中的情節與我聽說的故事有多少相同之處。」當地居民何靜表示。

哪吒元素隨處可見 固鎮九灣傳說再掀熱潮

固鎮縣，古稱谷陽，長期流傳著哪吒鬧海的傳說，街頭巷尾皆可見哪吒元素。內媒《中新社》報道，當地影院更是「哪吒熱」延燒的核心之一，在固鎮縣大地影院，電影海報相當醒目，影院負責人朱封透露，《哪吒2》的排片量每天有近30場，許多觀眾特地為哪吒鬧海傳說而來。

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蚌埠市政協文史委委員、固鎮縣人大常委會辦公室主任王中華長年研究哪吒鬧海的創作原型，他指出，明成化年間的《中都志》極有可能是故事的重要參考，而固鎮九灣則可能為創作原型地。

在九灣哪吒鬧海展覽館，當地放假回家的大學生們自發加入導覽行列，向遊客介紹家鄉文化。河北科技師範學院學生張思琪表示，「《哪吒2》電影帶火了我的家鄉，很多同學在網上得知這裡的哪吒鬧海傳說後，都想來體驗。我第一時間就去看了電影，從傳說到銀幕再到文旅場景，記憶中的哪吒鬧海變得具象化了」。

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固鎮積極打造哪吒IP

固鎮縣文化旅遊體育局局長張艶梅表示，當地已開展多種以哪吒為主題的文旅活動，包括與天津的哪吒文化交流，並舉辦哪吒鬧海文化研究與利用研討會。

安徽大學社會與政治學院副教授王雲飛指出，對神話傳說原型地的討論，是文化傳承與創新的重要載體，透過學術研究、文旅開發與社區參與，傳統文化得以在當代語境中煥發新生，不僅塑造人文精神，也為區域發展提供新動能。