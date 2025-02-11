1元即可看《哪吒2》？　盜版資源瘋傳　內媒起底百萬黑產

內地賀歲檔電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）大受歡迎，內媒《藍鯨新聞》報道，該電影的盜版資源也在網絡上瘋傳，售價僅1元人民幣（下同）左右，不少商家藉此牟利。



《哪吒之魔童鬧海》劇照

在內地二手平台上搜索哪吒。（藍鯨新聞）

報道指，在內地二手平台上搜索「哪吒」後，會顯示多個盜版的鏈接，其詳情頁還介紹，「最新版《哪吒2》，沒時間去電影院的，在家也能刷，4K高清、拍下秒發。」

《哪吒之魔童鬧海》劇照

內媒記者為驗證影片是否為盜版資源，拍下商品後，對方發來一條雲盤鏈接，內容為一部長達兩個多小時、5G大小的影片，整體模糊，背景聲音嘈雜，還有觀眾來回走動。

（外灘提供）

據內媒介紹，電影的盜攝者先用隱蔽的攝像設備在電影院中非法錄製電影，專業人員會對相關影片進行加工處理，如剪輯、調色、降噪等，處理好的影片再由經銷商接手，將盜版資源放上各個平台出售。

《哪吒之魔童鬧海》宣傳海報

報道指，去年賀歲檔的影片就曾被人非法傳播盜版，疑犯涉非法傳播盜版的《熱辣滾燙》《飛馳人生 2》《第二十條》《熊出沒3：逆轉時空》以及其他影視作品50萬餘部，涉案金額600多萬。

有分銷商表示：「有需求才會有市場，事實上當下觀眾的版權保護意識還是很薄弱的，很多人認為自己看槍版不算侵權，但看的人多了就是在變相支持整個盜攝產業。」

（外灘提供）

據此前報道，《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）大受歡迎，截至2月10日（周一），該電影總票房（含預售）突破11.52億美元（約83.54億人民幣），超過《水行俠》（Aquaman，中國大陸譯《海王》），進入全球影史票房榜前30名，也是票房前30名影片唯一非荷里活影片。