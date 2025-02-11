廣西一家五口一氧化碳中毒亡　疑關門窗洗澡肇禍　村民破門揭悲劇

大年初四（2月1日），廣西南寧興寧區小雞村一家五口因一氧化碳中毒遇難。

知情者稱，出事當日，遇難一家曾關閉門窗使用燃氣熱水爐洗澡，導致室內一氧化碳濃度過高。目前，當地已展開入戶排查，並加強燃氣使用安全宣導提醒。



《瀟湘晨報》報道，大年初四（2月1日），廣西南寧興寧區小雞村有一家五口因一氧化碳中毒身亡。

當地村民阿明介紹，這一家五口並非南寧本地人，而是外來務工人員，正月初三還見到一家人外出拜年，但初四全日都不見蹤影，致電他們也始終無人接聽，村民覺得情況有異，破門而入後揭發事件。

不少村民為死者打理後事。（影片截圖）

《新京報》報道，死者朋友周先生稱，內地《新京報》報道，年初八（2月5日）時想向死者買豬肉、豬大腸，但對方連續兩天也沒有回覆微信，直至初十（2月7日）到對方的攤檔時才聽說悲劇發生。

周先生稱，遇難者是一對經營豬肉舖的夫婦和三名小朋友，「他們夫妻倆很年輕，三十歲出頭，有兩個女兒一個兒子，最大的13歲，最小的8歲，都很活潑」。

周先生稱，遇難者是一對經營豬肉舖的夫婦和三名小朋友，夫妻倆三十歲出頭，有兩個女兒一個兒子。（影片截圖）

周先生稱，遇難者是一對經營豬肉舖的夫婦和三名小朋友，夫妻倆三十歲出頭，有兩個女兒一個兒子。（影片截圖）

周先生表示，那天得知死者出事後，自己很久都接受不了，又憶述死者曾在過年前託他要螺螄粉，但自己因為時間緊逼推辭，「現在想想都很後悔」。

據介紹，事發地是典型的城中村，當地大多是紅磚自建房。周先生稱，城中村仍然用直排式的燃氣熱水爐，不似小區的燃氣熱水爐有通風及警報，一旦關閉門窗洗澡，一氧化碳中毒後便沒有力氣打開門窗，「這個時候已經來不及了」。

直排式燃氣熱水爐。（百度百科）

直排式燃氣熱水爐屬於早期的熱水爐產品，使用時會排放含有一氧化碳等有毒氣體，若通風不足，極易發生一氧化碳中毒。由於安全隱患大且事故發生率高，內地政府已明確市場上禁止出售直排式熱水爐，但在一些落後陳舊的住戶中，直排式熱水爐仍屢禁不止。