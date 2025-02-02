廣東24歲男喝10餘瓶飲料中毒昏迷　專家指酮症酸中毒可致命

《羊城晚報》報道，廣東一名24歲的陳姓男子，因喝了10多瓶碳酸飲料中毒，住院17天後病情趨於穩定。據專家介紹，糖尿病患者不控制飲食，會引起血糖迅速升高且波動較大，導致糖尿病症狀加重，進而誘發酮症酸中毒。



報道指，1月9日，獨居在宿舍的24歲陳姓男子被同事發現連續3天未出門。同事報警後，消防人員帶着醫護破門而入，陳男被發現時已經昏迷，宿舍里很多外賣飯盒，還有十多個碳酸飲料的塑料瓶。

檢測報告。（羊城晚報）

男子被送到中山大學孫逸仙紀念醫院急救，經檢測得知，陳男是極重度糖尿病酮症酸中毒和極重度低鉀血症，被轉入EICU(急診重症監護室)治療。住院17天，醫護人員才將陳男救了回來。

報道指，陳男患有1型糖尿病，其胰島β細胞功能受損，無法分泌足夠的胰島素來調節血糖。當隨意喝甜飲料或者不控制飲食時，血糖水平持續升高，身體無法有效利用葡萄糖作為能量來源，轉而分解脂肪產生酮體。酮體在血液中積累過多，就會引發酮症酸中毒。

男子接受治療。（羊城晚報）

男子成功獲救。（羊城晚報）

1月31日，中山大學紀念醫院急診科表示，近期因為糖尿病酮症酸中毒合併感染而急診搶救的患者明顯增多。專家提醒，1型糖尿病患者攝入過多飲料，由於身體內的胰島β細胞功能受損，無法分泌足夠的胰島素來調節血糖，很容易導致酮症酸中毒，危及生命。