玩命！網紅「挑戰-58°C露營」竟變死亡直播　車內取暖卻中毒亡

直播鬧出人命！大陸一名網紅近日在內蒙古呼倫貝爾根河市直播，挑戰攝氏零下58度嚴寒，但他疑因天氣太冷，躲在車內取暖，豈料一氧化碳中毒身亡，消息傳出粉絲震驚。



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《鳳凰網》報導，這名網紅「閩哥遊地球」，28日在內蒙古呼倫貝爾根河市直播，發生憾事。一名自稱是其家屬的女子透露，「閩哥遊地球」當時在一處直播基地，不幸身亡，死因與車內一氧化碳中毒有關。

網紅「閩哥遊地球」在內蒙挑戰嚴寒不幸身亡。（微博圖片）

當地政府工作人員證實，「閩哥遊地球」應是一氧化碳中毒：「因為外面溫度低，他可能在裡面加熱什麽東西，產生氣體中毒了。」當地媒體曾披露，近日有約80多名網紅陸續來根河直播，他們在一處戶外營地搭帳篷、選村長，挑戰嚴寒求生，吸引不少粉絲和流量，為穩住流量，幾乎天天直播，並提及當地最低溫度是攝氏零下58度。

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這起事件發生後，不少粉絲相當震驚，直呼惋惜，認為車內取暖一定要謹慎：

「車子是密閉空間，空氣流通非常重要，在車內取暖一定要很小心啊！」



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還有人抨擊直播文化：

「越來越極端、越來越玩命」

「仍有不少人不能自拔，既有自身原因，也少不了流量的誘惑和平台管理漏洞。」



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