鐵路旁閉路電視竟正對民居臥室　屋主：妻子覺得被盯白天也拉窗簾

近日，陜西省漢中市寧強縣的周先生因家門口新安裝的閉路電視鏡頭感到困擾。他指出，這個鏡頭能夠360度旋轉，讓他妻子在白天感到需要拉上窗簾，避免被監視。



報道指，43歲的周先生常年在外務工，家中僅有父母和妻兒居住。他家位於寶成鐵路沿線，距離鐵軌僅一牆之隔。去年11月，他家對面的鐵軌旁突然出現了一個閉路電視鏡頭。周先生的父親在安裝時曾對施工人員提出異議，但最終鏡頭仍被安裝。

周先生回憶，施工人員當時聲稱鏡頭僅用於檢查鐵軌，這讓他父親暫時放心。然而，隨著孩子放學回家，周先生的家人發現這個鏡頭的功能遠不止於此，不僅能拍攝出高清視頻，還可以人為在後台操控360度旋轉。

鐵軌旁的閉路電視鏡頭正對民居臥室。（齊魯壹點）

周先生的妻子認為，鏡頭的位置讓她在家中感到不安，甚至影響了她的日常生活，「我愛人多次給我打電話說，她平日在家就有種誰在盯著她的感覺，導致她現在白天也得拉著窗簾」。

對此，周先生曾多次報警並向政府部門求助，但問題始終未能解決。當地鐵路公安表示鏡頭是由漢中工務段選址安裝的，並建議周先生直接聯繫相關部門，卻未能得到回應。

鏡頭可人為操控360度旋轉。（齊魯壹點）

2月10日上午，內媒聯繫了西安鐵路公安局，得知已接到與周先生家門口閉路電視相關的報案，並將核實情況。漢中工務段的工作人員也表示將紀錄問題並盡快處理。

法律專家指出，周先生的私隱權受到侵犯，相關部門應妥善處理此事。根據《民法典》，個人享有私隱權，任何組織或個人不得侵害他人的私隱。近期通過的《公共安全視頻圖像信息系統管理條例（草案）》也強調了在維護公共安全的同時，應注意個人私隱的保護。