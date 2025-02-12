武漢上市公司要員工寫「董事長講話心得」　限字數不達標罰¥5/字

網傳湖北武漢一環保公司內部的《處罰通報》，其中提及員工要圍繞「年終大會董事長總結講話」寫800至1000字的心得體會，超出或不足字數的員工，按照5元/字 （人民幣，下同）的標準處罰。



《關於對未按照要求提交年會精神學習心得體會人員的處罰通報(2)》的文件顯示，2025年1月27日，集團公司規劃發展中心下發通知，要求公司全體幹部、員工緊緊圍繞年終大會「董事長總結講話」《2024年工作總結暨2025年工作規劃報告》、《公司新組織架構》及「新出台的管理規定」撰寫學習心得體會，題目自擬，字數800-1000字，要求感深透、文字精煉。

經集團監督監察中心、集團公司規劃發展中心檢查發現，部分幹部和員工違反通知要求，不按規定字數提交心得體會。現對於超出或不足字數要求的員工按照5元/字的標準處罰。

381人被處罰，其中最高的超1398字，處罰6990元。（華商報大風新聞）

文件提到，本著「教育為主、懲前毖後」的原則，超出200元的統一按200元標準處罰。（華商報大風新聞）

《華商報大風新聞》報道，在381人的處罰人員名單中，最高的超1398字，處罰6990元；最低的超字或少字不足10字，處罰15元至50元不等。

文件提到，本著「教育為主、懲前毖後」的原則，本次對上述人員從輕處罰，超出200元的統一按200元標準處罰，「以上人員處罰由集團人力資源管理中心從2025年2月份工資中扣」。

武漢天源環保股份有限公司。（百度百科）

天眼查顯示，武漢天源環保股份有限公司成立於2009年10月21日，註冊資本58091.81萬元，實繳資本2000萬元，2023年參保人數470人。2021年12月30日在深交所創業板上市，總市值98.5億元。

2月11日，武漢天源環保股份有限公司工作人員表示，具體情況不清楚，其自稱沒有撰寫心得，關於網傳一事，需要聯繫公司專門部門了解情況。

武漢經濟技術開發區（漢南區）人力資源局的工作人員表示，他們暫未收到相關投訴，建議涉事員工直接到勞動投訴窗口反映具體情況，屆時將根據情況作出處置。