舅舅農曆新年送大禮　外甥女收一車練習簿眼神秒變厭世　網民笑翻

農曆新年向親友拜年通常會帶上禮物，大陸遼寧一名舅舅帶的禮物超「特別」，竟是一整車的練習簿，讓原本興高采烈衝出迎接的外甥女，眼神瞬間變得厭世，笑翻一票網友。



近日大陸社交平台流傳一段影片，稱「舅舅送一車新年禮，外甥女卻笑不出來」引發熱議。（截圖）

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近日大陸社交平台流傳一段影片，稱「舅舅送一車新年禮，外甥女卻笑不出來」引發熱議。原來這名舅舅過年回村，先進屋告訴外甥女送來滿滿一車「新年禮物」，女童紮著馬尾、穿著紅色新外套，隨即蹦蹦跳跳衝出門，本以為迎來的會是一整車的零食玩具，沒想到眼前竟是一車「練習簿」。

不只小貨車車斗，練習簿堆積如小山，就連車後座也塞得滿滿都是，女童當場臉色大變，笑容瞬間消失，眼眼神十分哀怨地瞪著舅舅，最惱人的是，舅舅一邊拍攝外甥女的反應，還一邊調侃道：

「老舅過年沒啥送你，給你買了一車練習冊，稀罕不，丁丁…這裡還有。」



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逗趣畫面在網路瘋傳，一度登上熱搜榜，網友紛紛留言：

「這一車練習冊不便宜」、「這是從幼稚園考慮到博士畢業的節奏啊」、「舅舅賣不掉練習冊，都送給外甥女啦」、「這仇起碼是三生三世累積下來的，否則買不了這麼多」。



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