產婦擅離月子中心投湖輕生　家屬斥未履行安保承諾　網民評價兩極

東莞一名產婦在入住月子中心次日後便獨自外出投湖輕生。家屬認為，死者萌輕生念頭是因為女兒出生後的不良情況影響而造成，但月子中心的服務手冊列明有嚴格的安保系統、保安24小時值班，「我妻子出走過程中，樓層保安不知所蹤」。

事發後，萬江街道衛健、公安等部門已安排家屬與月子中心調解。月子中心有關負責人稱，該中心從未推諉責任，但家屬方不同意賠償方案，建議雙方循法律途徑解決。



《羊城晚報》報道，涉事為廣東馨喜月母嬰健康管理有限公司萬江分公司（萬江店）（下稱馨喜月月子中心）。1月13日，30歲的產婦阿漩在東莞市人民醫院誕下女兒，2日後在家屬陪同下入住馨喜月月子中心。

家屬介紹，女嬰出生後因自主呼吸困難、血氧低，被轉送到廣州市婦女兒童醫療中心救治，令阿漩在生育後情緒低落，壓力很大。月子中心清楚阿漩的情緒和壓力問題，家屬也特意向月子中心提示，「月子中心理應按協議約定，對產婦進行心理疏導，但月子中心沒有安排任何心理疏導」。

廣東馨喜月母嬰健康管理有限公司萬江分公司（萬江店）。（羊城晚報）

1月16日上午，家人接獲阿漩來電，她稱自己有很大的心理壓力。家屬非常緊張，一邊不斷致電月子中心，一邊趕去探望，但仍未能阻止悲劇發生。

家屬介紹，當日中午12時半，阿漩身穿月子中心的貼身衣物、披著外套離開月子中心，在她出走過程中，樓層保安不知所蹤，沿路工作人員亦無一人詢問勸阻。

發現阿漩失蹤後，家屬打電話催促月子中心尋人並報警求助，但月子中心未有提供閉路電視紀錄，家屬無法確定阿漩的行蹤。當日下午2時10分，家屬從警方處獲知阿漩的手機定位，「等我們找到她的時候，一切都已經晚了。她打車去十幾公里外的水濂山水庫投湖，永遠地離開了我們」。

阿漩生前所住的1526房。（羊城晚報）

月子中心的服務手冊列明，「有嚴格的安保系統，出入口24小時有監控，並有保安24小時值班」。對此，死者丈夫阿森認為，月子中心未有履行安保承諾，也沒有按協議約定為妻子做心理疏導。

家屬表示，阿漩生性單純，此前一直情緒正常，「她自盡的念頭是寶寶出生後的不良情況影響而造成的。目前，寶寶經過治療已無大礙」。家屬曾向保安詢問有關事發當日為何無人值守，對方回答稱「當天交班」。

事發後，電梯內張貼了《馨喜月月子中心寶媽外出登記告知書》，列明「若您有外出計劃，請至少提前2小時告知您的專屬客服或護理人員」，落款日期為「2025.1 月」。

對於阿漩輕生一事，馨喜月月子中心已於1月24日在網上發布《事件信息披露》，內容為「寶媽入住當晚，我司工作人員與寶媽及其家人的溝通順暢，未見有異常的情緒波動」、「2025年1月16日15:30左右，我司獲悉，羅小姐乘車前往南城水濂山水庫後，與家人電話溝通，發信息留下遺言後，投湖輕生」。

廣東馨喜月母嬰健康管理有限公司萬江分公司（萬江店）。（羊城晚報）

馨喜月月子中心有關負責人稱，該中心對產婦的離世深感惋惜，也理解家屬的情緒，正在積極配合萬江街道有關部門的組織協商，並表示該中心從未推諉責任，但家屬方不同意賠償方案，建議雙方循法律途徑解決事件。

事件在網上引起討論。有人指出，月子中心明知產婦有特殊情況，理應加強看護，若當時有保安值守，及時向家屬反饋，是否就能避免悲劇發生。

有人認為，產婦生育後情緒特別容易敏感波動，更會對孩子有不良情況一事特別自責，有機會患上產後抑鬱，家屬卻放心讓產婦獨留月子中心，「與其信外人都不讓自己人去陪同安撫」。另有人稱，月子中心固然難逃其咎，但家屬也有不可推卸的責任，「這個時候最能給產婦支持的人在哪，把她一個人丟月子中心就可以了？」。