夫妻結婚3年無故流產2次！ 求診方知老公｢精子碎片率｣竟高達3成
撰文：中天新聞網
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中國浙江杭州一名人妻，結婚3年流產2次，由於小倆口求子不成，丈夫遂前往醫院檢查，這才發現其「精子碎片率高達30%」，導致久備不孕、無故流產。醫生示警有久坐、抽煙、酗酒、熬夜等習慣的男性「精子易碎」。
據《杭州網》報道，30歲的宋先生此前曾做全方位檢查，結果均顯示無異常，在家人的建議下，日前來到杭州市婦產科醫院生殖醫學中心，向男科副主任醫師張志永求診。
張志永瞭解到夫妻倆的情況後，為宋先生開具了系列檢查，結果顯示其精子碎片率高達30%。所謂「精子碎片率」是指DNA鏈發生斷裂的精子佔全部精子的百分比，通常將其作為檢驗男性精子品質，評估男性生育能力的重要指標。通常，精子碎片率在0-10%之間為正常，10%-15%之間為臨界，超過15%則是精子DNA完整率較差，易影響正常妊娠，增加流產的發生。
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原來，宋先生的工作需要長期端坐，加上每天高強度的工作壓力，使他下班後能躺著絕不坐著，久而久之影響精子品質。在聽從醫生建議後，宋先生堅持藥物治療並保持每日定量的運動。一段時間後複查，其精子碎片率有所下降。
張志永提醒，很多久備不孕的夫婦不單要排查女性的問題，男性也很有可能存在異常，尤其年齡超過35歲，喜歡久坐、抽煙、酗酒、熬夜、穿緊身褲，不願運動，或是患有精索靜脈曲張、前列腺炎、精囊炎等疾病，以及長期處於輻射、高溫、污染、放射等惡劣環境，容易出現精子碎片率偏高，需要格外留意。
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