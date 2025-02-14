中學時遭狼師性侵誘姦　學霸少女患抑鬱症自殘退學上月自殺身亡

廣西一名女子在網絡上實名舉報，稱其妹妹遭中學教師唐毓文性侵後患上抑鬱症，最終於2025年1月17日自殺身亡。《央視新聞》11日晚報道，經公安機關立案偵查，現已對唐某某採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。



符某某的表姐透露，事發以後，表妹開始抑鬱、自殘和自責。2017年到2024年之間曾經多次自殺，多次被搶救。2020年表妹高考中途棄考，2021年覆讀後高考成縣理科狀元，被華東師範大學物理學錄取，但因抑鬱症反覆發作最終退學。2025年1月17日，表妹因無法承受心理壓力，最終自殺。



符月華於2018-2024年間多次輕生，且多次進行精神治療。（家屬舉報材料）

《南方周末》日前以《抑鬱自殺，性侵控訴：百色教師被舉報案里，一位女生的青春碎片》為題，採訪符某親近的堂姐和同學。據了解，符某當時在被性侵時未滿16歲，出面舉報該名教師的表姐更抨擊，唐毓文對自己的表妹期進行性侵與性騷擾，並對其進行精神控制，造成師生戀假象。

唐毓文。（家屬舉報材料）

符某某堂姊稱，符某某死後，她參與過整理遺物，發現了符寫給老師唐毓文的一封信，最初家人並未多想，後來耳聞性侵信息後才後知後覺。

她與親戚在垃圾桶翻出了那封信，信以文言文寫成，內容大致是符覺得腹痛，吃了藥，想請假，但老師非但沒有關心她，反而責怪她。感到不對勁的堂姐，與親屬一起開始翻看符的手機與電腦。兩週時間內，親屬們沒日沒夜地看，漸漸發現了符與唐某某的過往。

堂姐說，有家人問過符某某，她為何要輕生，但她什麼也不說。他們只能猜測，符某一向成績好，家人對她也期待高，或許學習壓力太大了。

據內媒報道，狼師唐某某曾多次以補課為由，要求符單獨留在其辦公室。另據《華商報》，符母也有類似表述，稱女兒感覺沒有面子，在同學中抬不起頭，但由於缺乏證據，女兒也還要繼續學習，在女兒的阻止下，她沒有報警。

在檢舉資料中，符某某的日記截圖也顯示，符曾記錄她被唐性侵，她自認為是被pua了，「或是被誘姦了」「情緒、意識、生命被他悄然掌握」。她甚至一遍遍地告訴自己，她愛他，以為自己的世界裡只有他。此外，符還記錄自己一度產生了自責的情緒，「我成了有罪之人」。

堂姐告訴南方周末記者，也是因為堂妹自殘、自殺的情況越嚴重，家人開始帶她求醫。最後在2019年符某某被查出有重度憂鬱。

家屬提供的舉報材料：

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堂姐：妹妹上國中前個性開朗，後反覆自殘

堂姐印象中，上國中之前符某某不怎麼愛說話，但是個性還算開朗，對生活也很積極。堂姐向南方周末記者提供了符某某的社媒帳號。從符在此的記錄來看，變化或許始自初中。她稱，國中時，她就有了憂鬱傾向，也曾嘗試極端行為，但沒有成功，亦無人知曉。

2017年，符某某入讀祈福高中。該校創辦於2000年2月，2003年被評為廣西示範性普通高中，是當地重點打造的市立直屬公辦重點高中。另根據2020年一篇文章，當年該校高考一本上線人數達526人，也誕生了該市理科狀元。多年來，該校有超3000名學生考上985、211高校。

堂姐對家事管得少，不過她總能聽符母說起，符某某又自殘了。假期裡，堂姐也曾經看過她的傷痕。「很多次，已經數不清了。」堂姐說，「很多次我嬸嬸都會哭著跟我說，叫我作為姐姐去勸一下她。」

堂姐記得，她也曾勸過堂妹，「不要想那麼多，考分什麼的，都是小事，你自己要多出去玩，多出去社交」。這些話顯然收效甚微，每隔一段時間，她就會聽到堂妹去了醫院的消息。

2020年放棄高考後錄取華東師範大學

符父接受《華商報》採訪時稱，2020年女兒在參加高考前一天，撕爛了准考證，決定放棄高考。那張被撕碎的准考證圖片，也被符某某分享到了社媒平台。

依前述檢舉資料，2020年放棄高考後，符某某選擇在老家複讀。一位復讀時期的同學向南方周末記者形容，符很少和人主動聊天，但有同學來找她問學習問題，她是有問必答。

堂姐說，復讀期間，堂妹仍有嘗試自殺，但成績確實是「慢慢好起來」了。對此，該同學也有印象。她記得，有一次在百色市的聯考中，符的總分在全市排前幾名。 2021年，符以高考分數615.5分的成績，被華東師範大學物理（國家優師專項）錄取。在前述同學眼中，這其實還低於符的真實水準。

在大學期間，安冉（化名）曾與符做過短暫幾個月的同學。她向南方周末記者回憶，她與符在幾門課上一起組隊做過提報，她完全看不出符是一個重度抑鬱的人，相反，符十分好相處，合作也進行得非常順利。此外，在安冉的印像中，符十分喜歡洛麗塔服裝，會穿不同款式的洛麗塔服裝來上課；符還提到過，她對占卜頗感興趣。

另一個讓安冉印象深刻的，是符某某手臂上一個魚骨形狀的標誌。她問過符，她記得符的回答是，她是女巫，所以才會有這樣的女巫標誌。那時安冉以為，魚骨標誌是個文身貼，也沒多想。直到這次她看到了舉報資料中符自殘留下的疤痕照片，才意識到魚骨標誌很可能是在疤痕的基礎上畫出來的。

在社媒上，符某某也回憶了自己的大學生活。她提及，大學一切都好，老師同學都很有愛，但學習壓力很大，她仍會自殘，還會半夜坐在窗口上。

安冉與符某某的這段交集十分短暫。安冉說，開學幾個月後，班長就說，因為要治病，符已經休學，可能會跟著下一屆或下屆學生上課。此後，她再也沒見過符，只是偶爾在朋友圈裡看到，符發過一些和治療憂鬱症相關的內容。

還有一次，安冉記得，符某某發了一條朋友圈，大意是，你們是不是看我天天穿洛麗塔的衣服，覺得很煩？那時她還勸過符，覺得認真穿戴洛麗塔服飾，這才是不在意他人眼光、認真活著的感覺。

符月華曾考上華東師範大學。（家屬舉報材料）

2021年後的數年時間裡，符某某輾轉於上海市、南寧市、那坡縣的數家醫院求醫。一份來自南寧市第五人民醫院的診斷顯示，符某某在2022年被確診為精神分裂症。她也在社媒自述，在休學後等待復學的日子裡，她曾多次嘗試不同的方式自殺。

符前述複讀時期的同學記得，也是在2022年，符還發過朋友圈。如今，她已不記得具體內容，但大致上是表達自我厭棄的意思。她先入為主地以為，符是因為在意周圍人的目光才會如此，便特意給她寫了一封信，勸她不要在意，「我還是希望你可以做自己」。

2023年少女突然在班級微信群組抨擊唐師是「衣冠禽獸」

根據檢舉資料，2023年當年符某某在曾經祈福高中的班級群裡，突然斥責唐某某為「衣冠禽獸」。很快，一個微信名為「老唐」的人在群組內回應稱「不要聽這種胡言亂語」，並將班級群解散。

也是在同一年，符某某從華東師範大學退學。她在社媒回憶，退學後，她在咖啡店幹過，月薪3000元。她自述上班時很開心，但乾了半個月左右，就被辭退了，因為她動作慢吞吞、笨手笨腳的，被店長、騎手、顧客在同一天罵了，於是又自殘，而自殘後不久的手腕，很快就被店長發現。最後，她只拿了1000元。

堂姐回憶，2023年，堂妹又一次自殺未果，符母希望她能多開導堂妹，她便把堂妹接到了自己所在城市玩，「想吃什麼、想幹什麼，我都陪著她，就想讓她心情好一點」。

曾一度好轉想開咖啡店 但憾事仍舊發生

符某某的堂姐發現，堂妹喜歡塔羅牌，便說堂妹可以順便學著做咖啡、甜點，將來可以開一家塔羅牌主題的咖啡店給她。 「我覺得她有個興趣愛好，去靠近那些東西，可能就會有生活的動力了。」符某某答應了，事實上，她也確實在社媒提及，自己這輩子的夢想，就是開一家小小的塔羅占卜店。堂姐甚至覺得，彼時一切都朝著好的方向發展。

2024年1月20日，符某某稱，自己已經回了老家，在網咖打工。那時，她的感覺是生活充實幸福，充滿光與愛。她每天工作8小時，上班沒事時，也可以看書學習，還可以在店裡放自己喜歡的歌；下了班，她還能練習畫畫。

這不是一份收入豐厚的工作，月薪只有2000元左右。符自稱沒有很強的物慾，以後也不會結婚生孩子，需要用錢的地方，不過是賺錢學習新的東西。

然而，僅僅一年後，悲劇還是發生了。堂姊說，符母在南寧工作，符某某先前與母親一起租房子住在南寧。事發當天，符母因工作的事，凌晨兩、三點才回家。到家後，符母發現女兒房間的燈沒有開，門也上了鎖，叫她更是沒有回應。她想辦法進入房間後，才發現女兒已經沒有呼吸了。

凌晨從符母處聽說這個消息時，符的堂姐還不敢相信，讓她趕緊把人送醫院，「我嬸嬸就在那裡哭著跟我說，醫院不收了，殯儀館的都已經過來了，發現的時候人已經走了大概6個小時了」。

2月12日，南方周末記者致電百色市教育局、百色市公安局宣傳科及祈福高中，希望了解對此案的調查進展，但電話均無人接聽。

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