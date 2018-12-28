【假死】重慶七旬婦死後兩天復活　「飲飽食醉」一周後再安詳離逝

重慶日前發生一宗奇事，75歲的老婦古坤芝因病「逝世」，未料卻在喪禮期間「復活」，原定出殯日舉行的喪宴更即場改成壽宴。但一星期過去，古坤芝最終仍是難逃死神召喚，「飲飽食醉」後安詳離逝。

古坤芝是重慶忠縣雙桂鎮九龍村的村民，今年4月確診卵巢癌。經多間醫院治療無果後，古坤芝在上周日（16日）早上被子女發現已沒有呼吸心跳。家人認為古坤芝已經病逝，遂立即開始操辦喪事。

古坤芝在自己的喪禮期間「復活」，轉醒後第一句話就是「要喝酒吃肉」。（影片截圖）

古坤芝的喪禮在上周一（17日）晚上舉行，結果正當子女在棺材前燒紙錢悼念之際，突然傳來異響。「我突然聽到嘆氣的聲音」，古坤芝的孫女盛燕林稱，當時她更看到古坤芝的膝蓋突然彎曲，令蓋在身上薄毯被頂起來。盛燕林立即叫來其他家人幫忙，果然發現古坤芝仍有微弱呼吸，用熱水擦拭已漸冰涼的四肢後更慢慢轉醒。

古坤芝「復活」後第一句說話就是「要喝酒吃肉」，盛燕林遂讓人端來酒肉，同時將靈堂拆掉。考慮即將是古坤芝的農曆75歲生日，盛燕林等人就趁前來奔喪的賓客還未走，臨時將原定出殯日舉行的喪宴改成壽宴，提前為其祝壽。然而古坤芝「復活」後身體未見好轉，大部分時間意識都不清，最終仍在周一（24日）「再次」病逝。家人為求謹慎，今次特意請來醫生鑑定，確認古坤芝已經死亡。

家人為古坤芝舉辦的第二場喪禮。（慢新聞）

有專家解釋，「人死如燈滅」，死亡確實是不可逆轉的過程。但一般在心跳停止的5分鐘至8分鐘內的「臨床死亡期」，從外表上看人體的生命活動已經消失，但實際上體內仍有微弱的新陳代謝。雖然此時人體的腦中樞功能活動不正常，但尚未進入不可逆轉的狀態，故處於「臨床死亡期」的人是有可能「復活」的。不過要留意一點，心跳停止超過8分鐘，人體就會進入「生物學死亡期」，此時體內細胞已發生退行性變化，絕不可能再「復活」。

（綜合報道）