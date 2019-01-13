【百厭出事】江蘇9歲男童咳嗽不停　醫生從氣管取出一根大頭針

家有小童，務必要小心他們吞食零碎物件，否則可能釀成大禍。在江蘇宿遷，近日就有一名9歲男童誤吞一根大頭針，之後咳嗽不止，要到醫院做手術，才成功將其取出。

大頭針最終被取出。（現代快報）

大頭針落在男童肺部氣管和支氣管之間。（現代快報）

事件發生於1月9日下午，9歲男童輝輝（化名）在學校與同學打掃衛生時，發現一根大頭針。因為頑皮，他便把大頭針放在嘴裡玩耍，卻無意把它誤吞，之後開始咳嗽不止，還出現了呼吸困難。

輝輝的父親劉先生接獲老師通知，趕到現場後立馬帶兒子去縣小型醫院，由於醫院條件有限，無法進行手術，他又開車帶著輝輝，到宿遷市第一人民醫院就診。

經手術後成功取出

醫院呼吸內科主任醫師耿立惠事後道，當時情況非常緊急，如果輝輝劇烈咳嗽的話，針可能會刺激氣管和移位，戳穿大血管，需要盡快取出來。通過胸部造影和CT 檢查，醫生確定大頭針落在男童肺部氣管和支氣管之間，隨後送入手術室進行救治，經過20 分鐘的手術，氣管中的大頭針被取出。

醫生表示，這根針當時已經損傷部分的氣管黏膜，後來醫護人員用氣管鉗夾住針的尾部，將它緩慢退出損傷的黏膜，然後才把它從氣管裡面退出來。大頭針成功取出後，醫院又進行消炎治療，並要求輝輝住院觀察，防止損傷氣管發炎引發肺部感染。經過兩天治療，男童已經康復出院。

（現代快報）