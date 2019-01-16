【有片】安徽被告庭上偷吃借條滅證　被司法拘留15日

安徽一名男子日前因借貸糾紛被告上法庭，然而他在庭上竟趁人不注意，將桌上的借條放入口中吃掉，令案件審理中斷。當地法院翌日在閉路電視畫面中發現這一幕後，依法對周某處以司法拘留15日。

男子拾起桌上的借條，隨後將其吞入口中。（影片截圖）

安徽淮北相山區法院上周二（8日）依法開庭審理原告周某等4人民間借貸糾紛一案，在交還證據原件時，發現原告提供的一張小借條竟不翼而飛。

由於庭審結束已是晚間7點，現場仔細檢查未發現小借條後，承辦法官決定讓當事人先行離去。法院隨後調閱庭審現場的閉路電視畫面，發現被告周某在質證過程中趁人不備，偷偷將小借條放在枱面下，身體趴在桌子上，用手捂住嘴並將借條吃掉，整個過程持續了10秒鐘。

稱因怨恨原告而毀滅證據

承辦法官翌日上午將被告周某傳喚至法庭詢問，周某對吃掉借條的行為供認不諱，稱因其對原告有怨恨心理，庭審時更加氣憤，便趁法官和原告質證其他證據時，偷偷將小借條捲起，放入嘴中咀嚼後吞嚥。由於周某的行為嚴重妨礙法院審理案件，涉嫌違法，法官當場對其進行批評教育，並宣讀對其處以司法拘留15日的決定書。

北京法院去年10月亦發生同類事件，一名男子在一宗遺囑繼承案審訊期間，當場將遺囑吞下。法院最後判他敗訴，並依妨害民事訴訟判處5萬元人民幣（約5.81萬港元）罰款。

（人民法院報）