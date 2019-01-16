【再見不是朋友】同居4年後分手　男子稱前女友欺騙感情索賠27萬

再見不是朋友？家住江蘇南京的一名男子，與來自海南的女朋友同居4年後出現感情問題，女方向他提出分手。 兩人分手後，男子發現前女友在交往其間，曾在某婚戀網站上發布徵婚信息，懷疑對方欺騙自己的感情，將她告上法庭，索賠27萬人民幣。

江蘇男子要求前女友賠償27萬人民幣。（視覺中國）

2012年，郭女從家鄉海南來到南京，與男友馮男一起生活，兩人租住在一起。2016年9月，因感情出現問題，郭某提出分手。分手後，馮男發現郭女於2013年曾在某婚戀網站發布徵婚信息，懷疑郭女欺騙自己的感情。

馮男後來將郭女告上法庭。他認為，對方的行為違背公序良俗原則，要求賠償27萬元人民幣，當中包含代繳的電費和生活開支、信用卡消費等費用。

法院駁回男子訴求

郭女則表示，她和馮男只是戀愛關係，相互都有贈與行為，決定分手是個人權利，沒有欺詐成分，也不違反公序良俗。至於婚戀網站上的徵婚信息，是母親操心自己的婚事代為登記，馮男不能據此認為自己在欺騙感情。此外，馮男所提出的費用，部分是兩人共同使用的，剩下的錢款沒有任何法律依據。

經法院審查，在戀愛期間，馮男自願贈與郭女錢款、允許郭女使用個人的信用卡，這是表達關愛、增進感情信賴的情誼行為。現在，馮男以婚戀網站發布郭女的徵婚信息為由，認為郭女欺騙感情、惡意索取錢財而要求返還，未能向法庭提供確鑿證據予以證實，亦缺乏事實和法律依據，法院依法不予支持。經審理決定，駁回馮男的訴求。