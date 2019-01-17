山西貧困戶開平治車？　官方：假貧困戶已清退　懲處4名負責人

近期，內地網路流出一份電子文件，並指出山西省臨汾市隰縣，有數百貧困戶擁有汽車，其中一名郭姓女子還坐擁一輛車齡僅3年的平治轎車，引發網民自嘆連貧困戶都不如。 對此，山西政府立即展開調查，其結果已於1月16日發布，有2名做出清退處理，並對4名把關不嚴、核查不准的相關責任人追責問責。

位於山西省臨汾市的隰縣，屬於全國扶貧開發工作重點之一，政府每年都會派員協助該縣縣民。（翻攝網絡）

山西省委宣傳部的微信公號「山西發布」，於1月16日公佈了調查結果。相關負責人介紹，媒體披露的貧困戶車輛資訊，是2018年年底，山西用於調查貧困戶車輛的文件。

至於針對媒體關注的有平治、奧迪、一戶多車問題，山西官方也就此詳細說明指出。首先，媒體報導名下有奧迪車的劉某連，女，47歲，隰縣人，女兒在某大學、兒子在縣高中就讀。2013年因學、因病致貧，識別為貧困戶。

至於名下京E54541奧迪轎車，經查以後，該車輛初次登記時間為1998年8月，車齡21年，此車在2014年9月以4000元價格做過交易，2016年5月劉某連的工友張某借用其身份證再次辦理了交易手續，登記在劉某連名下。

在此過程中，劉某連沒見過車輛、沒出過錢、不是實際所有權人。

媒體發現，有貧困戶還擁有平治車（內地稱「奔馳」）。（網絡圖片）

其次，媒體報導名下有5輛車的賈某，男，29歲，隰縣人，2013年底單獨識別為貧困戶。11歲時母親患癌症去世，12歲大哥車禍致殘，當時家裡十分困難，欠有外債。

2014年靠村裡幫助，貸款3萬元起步，承包車輛跑運輸，當年就掙了1.4萬元，翻了身、脫了貧。目前在山西呂梁市與朋友丁某經營二手車生意。

至於賈某名下登記有5輛車，其中，2輛為賈某脫貧後購買，另外3輛車是其朋友丁某購買，以賈某身份證在臨汾車管所上戶登記。

其三，媒體報導名下有平治車的郭某芳，女，36歲，山西晉城人。經核查，其名下確有一輛平治轎車，車牌晉E92706，系郭某芳婚前財產。

王某與其父母一家三口，因病致貧，2013年底識別為貧困戶以來，其父被聘為護林員，家庭享受退耕還林補貼、產業扶貧、金融扶貧和農村低保等政策，2015年底脫貧。2016年，王某去晉城打工期間認識郭某芳，2017年12月王某與郭某芳在隰縣老家結婚，平時生活在晉城。

2018年7月，隰縣開展貧困人口動態調整中，經村評議、鄉審核，按整戶識別要求，將郭某芳以脫貧人口納入。

自山西被爆出貧困戶坐擁平治等名車，許多網民紛紛檢討現行審核制度。（翻社網絡）

經調查認定，郭某芳、王某不符合貧困識別要求，目前已對郭某芳、王某做出清退處理，並對4名把關不嚴、核查不准的相關責任人追責問責。

同時，隰縣縣委、政府也表示，對於此次貧困審判問題將徹底核查，有錯必改、有錯必究，對貧困識別不准的，該清退的堅決清退；對違規違紀的責任人嚴肅追責問責。