山西貧困戶坐擁平治？　扶貧官員：有車不代表不符扶貧條件

近期，內地網路流出一份電子文件，並指出山西省臨汾市隰縣，有數百貧困戶擁有汽車，其中一名郭姓女子還坐擁一輛車齡僅3年的平治轎車，引發網民自嘆連貧困戶都不如。

山西省臨汾市隰縣數百貧困戶擁有小汽車，其中有人還坐擁平治轎車。(VCG)

據早前報導，網傳「臨汾市貧困戶車輛信息」Excel表格顯示，隰縣貧困戶名下共有427輛機動車，絕大部分為15萬元以下的家用小客車，但也有數輛豪車。

其中，一名36歲的郭姓女子，名下有一輛平治轎車，初次登記日期為2015年10月30日；還有一名劉姓民眾名下有一輛北京牌照的奧迪轎車。另有一名賈姓民眾名下竟然擁有5輛汽車。

事實上，隰縣位於臨汾市西北邊緣，呂梁山南麓，是山西省35個國家級貧困縣之一，現在仍是中國國家扶貧開發工作重點縣。

對此，隰縣扶貧開發中心一名負責人於10日接受內媒採訪時，親口證實確有此事，但表示「有車不一定不符合（扶貧）條件」，還得結合購車時間、是否「背戶」（人頭戶，即車在名下、別人使用）和家庭收入等情況綜合評定。

位於山西省臨汾市的隰縣，屬於全國扶貧開發工作重點之一，政府每年都會派員協助該縣縣民。（翻攝網絡）

負責人表示，如果當事人是在成為政府建檔立卡貧困戶後，為了發展生產而購買汽車，那車輛就是合規的；如果當事人家中數人患有疾病、人均收入不達標，即使有車也是貧困戶。

當被問及擁有平治車是否符合貧困戶標準時，這名負責人仍表示，需要調查清楚才能回答，「我也不好武斷地下定論」。若最後經查不符合貧困戶標準，肯定要清退，但之前享受的貧困戶待遇不會追繳，因為沒有政策依據。

其實，根據中國貧困戶認定標準，年人均純收入低於人民幣865元為「相對貧困人口」；年人均純收入低於人民幣627元，才能被認定為「絕對貧困人口」。同時，列貧困戶可享多項扶貧救助、補助。

對於國家級貧困縣的貧困戶竟然開平治，許多網民在微博新聞討論串議論，並自嘆連貧困戶都不如。許多人質疑這算什麼「精準扶貧」？一名網民直指「當官的家裡有幾個窮親戚，這個不難理解吧？」獲得多人按讚肯定。

（中央社）