【惡有惡報】大連漢誘騙鄰居兩幼女回家猥褻殺害　已被執行死刑

大連傳媒報道，根據最高人民法院執行命令，兩年前將兩名鄰居女孩騙至家中猥褻殺害的兇手李福剛，因故意殺人罪和猥褻兒童罪被法院判死，死刑在昨日（21日）已被執行。

李福剛已被執行死刑。（新聞大連）

案情指，2017年6月1日上午，家住大連南石道街石松小區的7歲女童南某某和9歲女童何某在遊玩期間突然失蹤，家屬四出找尋無果，並報警求助。

警方調查發現，與兩名女孩住在同一層的男鄰居李福剛行為反常，具有重大嫌疑，之後在其家中將他拘捕，並在現場發現兩名女孩已經遇難。據知，李福剛曾在女童失蹤當日欺騙南某某的祖母，稱「看見有個小男孩帶著兩個孩子上山去玩了」，試圖故意散播假消息掩飾罪行。

經審查，李福剛向警方承認，當日將兩名女孩騙至家中後殺害。

曾有4次盜竊前科 先後服刑合共15年

據了解，李福剛犯案時36歲，曾有4次盜竊前科，先後服刑合共15年。鄰居們稱，他的母親早年過世，父親常年患病住院，一直未婚，平時自己獨居。

2017年12月26日，大連市中級人民法院一審判決，李福剛犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑15年，數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。2018年5月15日，遼寧省高院依法裁定同意死刑判決，並報最高院核准。

公開報道並未披露其罪行的具體細節。但按照法院判處其「猥褻兒童罪」來看，李福剛在殺害女童時曾經猥褻對方。

（新聞大連）