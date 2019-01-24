【樓高休獨倚】獲全班第一　豪氣小學生登高樓覽眾生　因畏高被困

登高臨遠，難收的又何止是歸思？貴州一名小學生經寒窗苦讀，早前終在期末考考獲全班第一。他突然對此有感豪氣干雲，遂獨自登上10米高樓頂，一覽當地秀麗的風光，然而上樓容易下樓難，最後他就因畏高被困，體驗了何謂「樓高休獨倚」。

貴州泰州靖江生祠鎮警方上周五（18日）接獲民眾報警指，一名男孩在當地某大樓的屋頂求救。警員到場後發現，該名身穿藍色棉襖的男孩正在大樓屋頂來回走動，當他發現警員已到場時，即揮手大叫：「我在這兒，警察叔叔快幫幫我，我要下樓。」

警員查看四周，發現男孩原來一排安裝在牆邊維修鐵梯爬上屋頂，他們估計男孩爬上屋頂後卻不敢下來，當警員終於成功登上屋頂時，男孩更激動得淚流滿臉，他最終亦被警員成功帶回地面。

男孩被救後亦不好意思憶述，因為自己這個學期考了全班第一，當經過現場附近「巍峨壯觀」的居委會辦公樓時，心中突然詩意大發，心想：「何不登高望遠，看看美景」，於是便來到大樓背面的鐵梯前，攀上鐵梯爬上大樓屋頂。約登高臨遠半小時後，他想回家時才發現原來該鐵梯足足有10米高，讓他不由心生恐懼，不敢爬下來。

事件在網上曝光後，亦引來網民熱議，有網民大讚男孩是「性情中人」，亦有網民接示「小學考個第一，爬10米高樓，這要是考上北大，豈不是要上天」、「這下大家都知道你是全班第一了，哈哈」、「會當凌絕頂，絕頂下不來」、「欲窮千里目 上去下不來」。

（現代快報）