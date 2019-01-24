江蘇男孩搭火車被「悶暈了」　醫生：疑患「旅途綜合症」

春節將近，不少人乘坐火車返鄉過年。不過，似乎並非所有人都適合乘坐火車。日前，一位14歲的少年在乘坐火車回家時突然暈倒，醫生診斷得出，這位少年是患上了「旅途綜合症」，這是一種突發性精神障礙，因為車廂里人太多，被「悶暈了」。

江蘇警方接獲報案後，立即連絡相關單位共同處理，所幸該名男孩已無大礙。（現代快報）

1月23日下午，江蘇洋河火車站接到報警，從江蘇淮安方向開來的K1142次列車上一名旅客突然暈倒，列車即將停靠泗陽站，希望警方能夠緊急提供幫助。

警方接獲後，立即聯繫了急救中心，接著帶領隊員到站台上等候列車到來。幾分鐘，列車停靠泗陽站，列車工作人員及旅客家屬將暈倒旅客抬到站台上。

警方詳細詢問了暈倒旅客的基本情況，有無病史等。了解了大致情況後，由於擔心120急救車無法進入站台，警方又指派隊員到車站門口等候120急救車，引導其從車站工作區進入站台。

據了解，暈倒旅客是個男孩，姓段，河南人，今年14歲，一直隨父母在江蘇淮安居住。23日中午，小段隨父母一起從淮安乘坐火車回河南老家過年，沒想到剛開車十幾分鐘，他就突然暈倒。

「車內人多，空調溫度高，空氣不太流通，引起的不適。」據醫生介紹，小段是患上了「旅途綜合症」，這是旅行者在旅途中常見的一種突發性精神障礙。

患者發病前受到精神應激、身體過度疲勞、慢性缺氧、睡眠缺乏、營養過分缺乏等因素的綜合作用，從而導致他們的精神、身體功能對環境變化的調節適應能力失常，最終出現了各種不適症狀。

目前，小段已脫離危險，正在醫院做進一步觀察治療。

（現代快報）