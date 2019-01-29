武漢男畢業13年發現證書是「假」的　校方：積極解決歷史遺留問題

「2014年，我在申報高級職稱時，發現學校發的畢業證是假的！」來自武漢的竇先生告訴內媒，他在湖北鄂州上了3年大學，畢業13年後，才發現自己的畢業證是「假」的，即使與校方溝通4年多都沒有得到答覆。 對此，校方回應稱是「歷史遺留問題」，已將此情況向省教育廳匯報，正在積極溝通解決。

圖為竇先生「假」的畢業證書。（網絡圖片）

今年38歲的竇先生是武漢人，目前在南京一家IT公司上班。竇先生介紹，他1998年高中畢業後進入原鄂州大學（現為鄂州職業大學），學習應用電子專業，2001年拿到畢業證。

2014年，竇先生在任職單位申報副高級職稱，需要在網上進行畢業證認證，但他嘗試了多次都沒有通過；向全國高等學校學生資訊諮詢與就業指導中心查詢，結果卻顯示：「該證書編號在全國高等教育學歷證書電子註冊數據庫中對應非此人，學歷認證不予通過。」竇先生表示：「當時，我就懷疑畢業證有問題，第一時間與學校進行了溝通，但幾年來都沒得到答覆。」

時至去（2018）年8月，竇先生獨自前往湖北省檔案館，查詢當年鄂州大學招生的學生名冊，也沒有找到自己的名字。為此，竇先生向有關部門進行投訴。去年10月，鄂州職業大學學工處終作出回覆，稱：「省教育廳相關職能部門正在研究解決辦法，需要一段時間。」

也因為竇先生的畢業證有問題，連帶他在公司單位的副高級職稱都無法解決。竇先生表示，「他多次找學校要求解決此事，但學校一直『踢皮球』。」令他不解的是，明明讀了3年書，發到手上的畢業證也確實是他的名字和照片，但網上的資訊卻是別人的。

事主當年頂替候補入學 畢業資訊無法加上網

對此，內媒獲知消息後，聯繫鄂州職業大學學工處一名退休老師，對方告訴記者，當時有兩類學生的錄取情況比較特殊。一是因為當時的錄取線比較高，學校招生名額有多餘的位置，便錄取了部分高考分數不夠的學生；還有些已錄取的學生未到該校就讀，造成名額浪費，學校就招錄了一些低分學生頂替候補。

退休老師指出，當時學校對這些學生都有承諾，畢業後發放畢業證。等到畢業時，教育部要求將畢業生資訊上網，導致上報的名冊中只有當初錄取的學生名字，頂替就讀的學生名字根據規定加不上去。

鄂州職業大學辦公室一名工作人員介紹，近年來學籍管理越來越規範，由上級教育部門統一管理並上網公佈，學校無權更改學生的學籍信息。對於1998年的違規招生，不止竇先生一個人的問題，涉及有多個學生，屬於歷史遺留問題，目前學校已向省教育廳進行匯報，正在積極溝通解決。

（楚天都市報）