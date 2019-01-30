廣西教師惡行遭舉報：歧視家長在殯儀館工作　要求全班杯葛學生

近日，內地傳媒曝光廣西百色市實驗小學一名教師連串違反師德的惡劣行徑，引起網民熱議。 該教師身為班主任，得知一名女學生的家長在殯儀館工作後，要求全班同學不得與該學生說話，又公開在微信家長群辱罵威脅學生家長、私下向家長兜售紅糖換「免罰金牌」。種種不當行為經家長舉報後，該名教師已被暫停班主任職務。

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家長接連舉報教師惡劣行徑

事發在周一（28日），有家長在網上舉報廣西百色市實驗小學三年級二班班主任兼語文教師蔣玉芬，稱其在得知班上有學生家長在殯儀館工作後，先提出希望家長可以換工作，後又以藉口「看到你女兒就會害怕」要求該家長給女兒換班。被拒後，該老師借故要求全班同學不得與該學生說話，孤立學生。

次日，再有家長發公開投訴信羅列蔣玉芬種種不當行為，稱她私下向家長售賣紅糖，並承諾只要家長購買紅糖就可替孩子換一塊「免罰金牌」。此外，蔣玉芬還在家長群組內公開辱罵威脅家長，口出狂言：「你罵我，我是大人，心理能承受得住。但我罵你小孩，就怕他是小孩，受不住。」

廣西百色市右江區教育局發通報稱，當事教師已被暫停班主任職務。（網上圖片）

教育局：暫當事教師停職

舉報信曝光後引起輿論關注，百色市右江區教育局也在周二（29日）發出通報稱，經初步調查，家長反映的問題基本屬實，目前已責成該小學暫停當事教師班主任職務。當地教育局紀檢組已立案，核查後將按照相關規定處理。

通報公布後，針對該名教師的種種惡行，仍有不少網民認為處罰太輕：