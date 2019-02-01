網信辦約談4款新發布社交類App企業　要求強化安全法治意識

據中國網信網2月1日消息，國家網信辦（下簡稱「網信辦」）近期連續約談約見「微信7.0版」、「聊天寶」、「馬桶MT」、「多閃」等四款社交類新功能新應用企業負責人，責成有關企業履行和完善安全機制程式，依法開展安全評估工作。

「微信7.0版」、「聊天寶」、「馬桶MT」、「多閃」等四款社交類新功能新應用企業負責人被網信辦約談約見。（資料圖片）

據澎湃新聞1日報道，近年來，網信辦依據《網絡安全法》相繼出台《互聯網新聞信息服務新技術新應用安全評估管理規定》和《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》等法規性文件，對互聯網新技術新功能新應用上線所應該履行的工作程式作了明確規定。

網信辦近期連續約談約見「微信7.0版」、「聊天寶」、「馬桶MT」、「多閃」等四款社交類新功能新應用企業負責人，責成有關企業履行和完善安全機制程式，依法開展安全評估工作。國家網信辦有關負責人表示，互聯網企業應強化安全和法治意識，依法依規經營，確保網絡空間清朗。

據了解，主打年輕人的視頻社交「多閃」由抖音衍生，主打通過聊天、閱讀、購物、玩遊戲等方式「領錢」的「聊天寶」為錘子科技推出，匿名社交平台「馬桶MT」則是原快播創始人王欣發布，三款應用程式都在上月15日同一天推出，被外界看作是向「社交霸主」微信挑戰。

（澎湃新聞）