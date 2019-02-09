新年早晚暴食花生瓜子堅果　湖北女血糖爆表抽出「牛奶血」　

農曆新春佳節期間，親戚好友聚在一起聊天，少不了糖果、瓜子和堅果等賀年零食相伴。惟大飽口福的同時，若不小心過度攝入高熱量食品，不僅有損害身體健康的潛在危機，隨時更有生命危險。 據《長江日報》8日報道，今個新年，湖北武漢的陳女士正因為吃了太多高熱量的零食，到醫院做抽血檢查時竟抽出了一管白色的「牛奶血」，血糖直接「爆表」。

武漢陳女士到醫院抽血檢查時抽出了「牛奶血」。（長江日報）

報道稱，陳女士家裡採購了大量花生、瓜子、糖果、堅果等零食。新年期間，陳女士經常和家人坐在一起，邊看電視邊吃瓜子聊天，零食也是從早吃到晚。連著吃了幾天後，陳女生在家中突然感到腹部脹痛，被家人送到武漢市中心醫院後湖院區就診。

抽血時發現，陳女士原本紅色的血液竟然分為兩層，上層變成牛奶狀的乳白色，這是高血脂導致的「乳糜血」現象。後經化驗，她血樣中的甘油三脂高達34mmol/L，是正常人的20倍。且該院醫生接診後，發現她血糖高得測不出來，懷疑為糖尿病酮症酸中毒，如果不及時治療還會有生命危險，當即將其收治到內分泌科。經過積極搶救和治療，目前陳女士已經脫離了生命危險，血糖、血脂也基本得到控制。

有內地醫生稱，每年春節過後，醫院都會收治不少因為堅果食用過量導致血糖升高的患者。（視覺中國/資料圖片）

據醫生介紹，每年春節過後，醫院都會收治不少因為堅果食用過量導致血糖升高的患者，有些患者對主食、水果控制得很好，但對堅果量不加控制。「瓜子花生等堅果是富含脂肪的高熱量食品，這類食品吃得過多會導致熱量攝入大大增加，血脂可通過糖異生作用轉化為葡萄糖，造成血糖升高。」

專家提醒，雖然堅果是逢年過節必不可少的零食，但需注意控制量，尤其是糖尿病患者，一天最好只吃15-20克堅果，同時計算熱量，相應減少主食的攝取。尤其不要邊看電視邊吃堅果，很容易過量而攝入過多油脂。且不管平時還是過節，都應注意飲食規律，不要暴飲暴食。

（長江日報）