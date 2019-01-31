【豬年2019】賀年糖果年糕熱量高　三粒朱古力等於一碗白飯卡路里

新年賀年糖果年糕琳琅滿目，節日氣氛令人胃口大開，但賀年食物細細件或細細粒，卻十分「邪惡」，一不小心便可能增磅。醫院管理局營養師指出，如果初一至初七的三餐後都食多兩件年糕，攝取熱量相等於每餐多吃一碗白飯，連續一周將肥約一磅，隨時豬年變得豬圓「肉」潤。 要應節又要吃得健康其實並不困難，營養師設計出兩款傳統糕點和三款甜糕的改良食譜，可吃得更加健康有營。（食譜在最底）

醫管局營養師余敏慧提醒，傳統糕點熱量高，同時含鈉或糖也甚高。（麥凱茵攝）

賀年糕點特別多，單是年糕便千變萬化，除了傳統的薑汁年糕、椰汁年糕外，近年更有麥芽糖年糕等宣稱較健康的選擇。不過醫院管理局營養師余敏慧指出，無論是那一款的年糕，其主要成分亦是由糖及澱粉製成，故屬精製糖食品，不建議吃太多。

年糕糖分在賀年糕點中，屬於最高。（資料圖片）

食兩件超甜年糕 等同吞5粒方糖

醫管局比較過市面上五款年糕的營養資料，以每100克、約兩件計，其中一款椰汁年糕的糖分含量高達26.7克（相等於5.3粒方糖），最低一款也達16.3克（相等於3.3粒方糖），平均達19.4克糖（相等於3.9粒方糖）。

其次含糖較高的為棗皇糕，三款產品以每100克計，含糖量介乎15.7克至23.2克。一款馬蹄糕每100克含20.4克糖。

六款蘿蔔糕和芋頭糕含糖量相對較低，以每100克計，均少於5克；不過以鹽調味，鈉含量則甚高，每100克含鈉介乎400至650毫克。

成人糖分攝取量為每日2,000卡路里的10%，依此計算，即約200卡路里來自糖分，所以單吃四件上述糖分含量最高的椰汁年糕，便已攝取逾50克糖，屬於超標。

黑糖是否較健康？余敏慧指出，黑糖也是糖，每1克同樣有約4卡路里；至於黑糖含礦物質如鐵、鋅、鈣等應從其他食物中攝取，「不會建議大家用黑糖吸收這些營養。」

蘿蔔糕芋頭糕高鈉 可引致高血壓

同樣過年必可少的蘿蔔糕、芋頭糕則有鈉含量過高問題，每100克平均有370毫克鈉，即吃兩件已經超過世衞所訂的每日標準上限的四分一。余敏慧指出，攝取太多鈉會引起水腫及高血壓，「若果再加埋其他鹽分比較高的XO醬、辣椒醬等，吃兩件便即超標。」

蘿蔔糕及芋頭糕等的鈉含量過高，每100克平均有370毫克鈉。（資料圖片）

一茶匙油45卡路里 煎糕肥上加肥

不少人在翻熱糕點時，喜歡加入雞蛋以油煎香，但會致使更加邪惡。蘿蔔糕、芋頭糕、年糕每100克 （約兩件糕）熱量為介乎100至近300個卡路里，余敏慧說：「再加上每茶匙約45卡路里的油，兩件卡路里已經等於一份碳水化合物。」

營養師建議改放較為健康的乾果，代替傳統放糖果。（麥凱茵攝）

三粒朱古力熱量等同一碗白飯​

賀年全盒少不了有糖果小吃，但原來小小的朱古力一粒便有70卡路里，3粒便等於一碗白飯熱量（200至220卡路里）。糖冬瓜、糖蓮子等的傳統小吃，每條或每粒約有40個卡路里，吃5條或5粒同樣等於吃了一碗白飯。

至於曲奇及蛋卷，因製作時加入大量牛油及砂糖，故屬高脂高糖的食物，兩塊曲奇或一條蛋捲有100卡路里，一不留神便容易增磅。

余敏慧建議全盒改放天然乾果、果仁、蔬果脆片等，因為果仁含有脂肪酸及不飽和脂肪酸，能降壞膽固醇，而蔬果脆片不單香口，且保留了大部分的營養素及纖維，「每次大約食自己手掌大小的份量就剛剛好！」

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（對比一碗白飯）

+ 3 + 2

攝取3500卡路里無消耗 即多一磅脂肪

若果大家新年期間進食賀年糕點，便應相對減少飯量。余敏慧解釋，每當人體攝取多3,500卡路里，身體便會增加1磅的脂肪，「7日均吃兩件糕便會多一磅脂肪，若大家三餐後再多吃兩件糕點，有機會肥一磅！」

以年糕兩件含260卡路里計，一日吃六件便共攝入780卡路里，一星期累計達5,460卡路里，如沒有消耗而積存在身體，一周豈止重1磅，而是1.56磅。

余敏慧建議可以在全盒改放天然乾果、果仁、蔬果脆片等。（資料圖片）

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