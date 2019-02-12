北京同仁堂回收使用過期蜂蜜　涉事子公司釘牌5年及罰款1408萬元

北京同仁堂早前爆出食安醜聞，其蜂蜜生產商「鹽城金蜂」被揭發回收大量過期或將過期蜂蜜，表面上是「退給蜂農養蜜蜂」，實質卻是倒進大桶送回原料庫回收再用，更擅自更改產品生產日期標籤。 北京同仁堂在周一（11日）晚間發公告，指子公司「北京同仁堂蜂業」已被「釘牌」5年並處罰1408.8萬元（人民幣．下同）。

據公告，山東鹽城濱海縣市場監管局經調查認定，北京同仁堂蜂業部分經營管理人員在鹽城金蜂生產時，存在用回收蜂蜜作為原料生產蜂蜜、標註虛假生產日期的行為，違反有關規定，對此處以罰款1408.8萬元；另一方面，北京大興區食藥局經調查認定，北京同仁堂蜂業2018年10月起生產的涉事蜂蜜中，有2284瓶流入市場，按照有關規定沒收違法所得約11.2萬元，沒收蜂蜜3300瓶；同時吊銷食品經營許可證，5年內不得申請食品生產經營許可，有關涉事人員5年內不得申請食品生產經營許可。

公司職員承認過期蜂蜜名義上是退給蜂農用作養蜜蜂，但在回收完畢後實際上會被送入生產廠家的原料庫。（影片截圖）

多名工人將已經撕掉標籤的過期或者臨近過期的蜂蜜，倒進大桶回收。（影片截圖）

事緣江蘇廣播電視總台旗下欄目《南京零距離》早前揭發，北京同仁堂的蜂蜜生產商「鹽城金蜂食品科技有限公司」，有多名工人在生產工場內將已經撕掉標籤的過期或者臨近過期的蜂蜜倒進大桶回收，標籤上的產品名稱正是「北京同仁堂蜂蜜」。報道更引述公司職員指，被回收的過期蜂蜜名義上是退給蜂農用作養蜜蜂，但在回收完畢後實際上會被送入生產廠家的原料庫。

北京同仁堂被揭發將過期或將過期蜂蜜回收再用。（影片截圖）

事件曝光後北京大興區食藥監管部門隨即前往鹽城金蜂的北京委託方、即北京同仁堂蜂業展開調查。北京同仁堂則就事件致歉，並稱有與鹽城金蜂簽訂退貨處理合同，但承認監管不足及嚴重失察。

（綜合報道）