【豬年2019．避年族】長輩狂催婚　過年無處可逃：我們是新年難民

阿柔（假名）今年30歲，但已被逼婚約5年，今年新春將會是她連續四年成功避年，對她而言，這個是一個成就。中國旅遊網站指出，今年春節預計出境遊人次將達650萬，為歷年來最大規模。其中，選擇旅遊過年的90後年輕人，有1/3是為了躲避親友逼婚。90後都被逼婚，那80後豈不是無處可逃？她只是覺得一班「逃婚」---逃避逼婚的人，嚴格來說都是「新年難民」。 根據台灣媒體報導，精神科醫師楊聰財過去曾遇過一名30歲男性，因為從25歲開始就不斷被家人逼婚，所以每到過年他就會開始失眠、情緒焦慮，因此只好跑到門診求救，希望可以開立診斷證明，甚至用住院的方式來逃避回家過年。

逼婚難民 十年間催婚80次

阿柔從小到大都不喜歡喝水，每逢到爺爺家裏吃飯前，她就去哀求媽媽：「陣間你可唔可以唔好同我叔叔講，我冇飲水。」那時她只有兩歲。每逢與叔叔見面都問她：「你有冇飲水先？」其實他很疼愛阿柔，亦不是責備她，但她就是很害怕。他那時總把她一手抱起，她無處可逃，直至升上小學，他不會再抱起她了，才解決了困擾她四年的問題。

有一段時間，她都忘記了這段童年趣事，直至升上大學，叔叔問：「有男朋友未啊？」那段回憶又浮上來了。新年、清明節、端午節、中秋節、冬至、團年、祖父母的生辰，一年中至少八次的家族團聚，從她20歲升上大學那年起數算，這十年間被催婚80次。「啊，好啊！我知道喇！」這類答案，恐怕傷了長輩弱小的心靈。因此，如何在數十次的問侯中，構思出模凌兩可又不失禮數，「擺明車馬」敷衍了事卻又不失幽默，務求兩三秒結束話題亦可以笑聲作結，這就要發揮無窮的創意和無盡的EQ。

新年、清明節、端午節、中秋節、冬至、團年、祖父母的生辰，一年中至少八次的家族團聚，從她20歲升上大學那年起數算，這十年間被催婚80次。(資料圖片)

「有冇人追？」你點答？

長輩「入門級」的問答不外乎「拍拖未？」、「有冇人追？」你答有定冇？答有，話題便會無盡延伸；你答冇？他們會說：「唔係掛！咁渣㗎你。」然後一定會加一句：「唉，你眼角唔好咁高。」這個時候，阿柔唯有答他：「好，我試吓，下次條眼線唔會畫咁翹。」

阿柔其實是一個幽默的女生。嬸嬸又會問：「你教會冇男仔合眼緣咩？」她答沒有時，嬸嬸說：「咁你轉教會吖嘛。」不知她說笑還是認真，唯有半笑道：「都係㗎，再轉，我可能要轉教出家。」最經典一次是阿柔的舅母，「作故仔」吐她說話：「喂，我嗰日喺地鐵見到你拖住嗰男仔喎。」當然，訓練有素，阿柔馬上對質：「冇可能喎，你一定認錯人。你何時何地何日見到我？我着咩衫啊？」

嬸嬸說：「咁你轉教會吖嘛。」不知她說笑還是認真，唯有半笑道：「都係㗎，再轉，我可能要轉教出家。」(吳煒豪攝)

長輩mean到核爆的金句

戀愛是平常事，但阿柔從來都不會帶男友參與家族飯聚。有一次，阿柔的三叔強搶堂妹的電話，翻開相簿尋找其男友的足跡。堂兄表弟妹比她乖巧，戀愛了都攜眷出席。祖母向來實際，對一眾男友的拷問方式不遑多樣，如「你屋企開海味舖？有幾多分店？你係咪獨子？」

最搞笑係加多句「有冇賣假貨㗎你哋？」祖母不是說說笑而已，她果真到未來孫女婿的店去「放蛇」驗貨。還有，阿柔大表姐戀愛時，她還是小學生，「我覺得大表姐係身先士卒，當年表姐拍拖，我幾個姑媽跟蹤佢。」

阿柔歷年來聽盡長輩們在人前人後、mean到月球都核爆的金句：「嘩，佢老公真係好醜樣，好似猿人咁。」、「嘩，個老公大佢廿年。咁又係嘅，自己會考零分，又唔係靚，唔嫁個老嘅邊會嫁得出。」、「你咪算好命囉，中學畢業，揾到個大學生男朋友。」、「好心你去增吓值啦！你老公係會計師嚟，你又生得咁醜樣，你老公遲啲唔要你。」、「年年你都話準備結婚，仲未結，一定比人玩厭咗，都叫你唔好同居。」

那時祖父母的喪禮，祖父母都成為配角，長輩總是以「獵奇」的心態，等待有人攜同男女朋友出席，然後借機又問阿柔：「咦？今日你冇帶男友嚟嘅？」而阿柔是從來沒有交待過她感情狀況。(資料圖片)

長輩間沒完沒了的鬥爭：鬥子女男友身家高度

她經常形容自己生於一個「溏心風暴」的家族。祖父母生了八個兒女，人人性格迴異，自少便組小圈子，彼此間為了賺錢的能力、父母的偏愛而互相妒忌，為着爭產多年來對祖母阿谀奉承。她生於這樣一個家庭，因此自兩歲起便懂得過濾長輩們指桑罵愧的說話。她說：「我本身係好開朗，但喺長輩面前，我從來都唔講嘢，因為講錯一句話，可以牽連好大風波。」她好記得祖父母過身後，在祠堂分家產那天，從支票、金器到果皮，逐家逐戶按輩份分發，她的堂兄繼承了家傳之寶---一個寫著「家好月圓」的金牌，叔叔一看，譏笑道：「今次真係溏心風暴。」

爭產案尚算告一段落，但長輩們之間的鬥爭沒完沒了，上一代的怨，都轉嫁至下一代。子女都成為長輩們掌心的蟋蟀，從前愛鬥子女的成績、學校、興趣班；他們長大戀愛了，便比拼他們男人的職業、薪水，連高矮都要比較一番。

討厭的三叔：你中女嫁唔出

阿柔的三叔，就是這樣的人。那時，她不能在原校升上中六。三叔問她在哪間學校讀預科，她回答他某某中學。他說：「吓？咩嚟？」他喜歡在生活的縫隙中找出瑕疵來奚落別人。他的子女中五畢業，阿柔升上大學，和堂兄妹之間的距離愈來愈遠，直至三叔的女兒，即阿柔的堂妹結婚，三叔終於找到另一個奚落阿柔的方法，「嗰個都嫁晒喇喎？你咁老，仲未嫁得啊？」、「嘩，你中女嚟㗎，仲唔嫁就嫁唔出。」這些問候聽上百次。

頭幾次她還可以一笑置之，通常回一個奇怪的表情，出乎其意料之外，他就反應不及，不再追擊。又或是一本正經地回答：「唔係唔結婚，但我真係比較事業型嘅，珍惜呢段時間發展自己的事業先。」然而，大方得體的對答難以滿足三叔邪惡的心靈，難阻其毒舌，她就不再忍氣吞聲，說：「就我觀察，冇用的女人先會以結婚作為自己唯一的成就。」

阿柔歷年來聽盡長輩們在人前人後、mean到月球都核爆的金句：「嘩，佢老公真係好醜樣，好似猿人咁。」、「嘩，個老公大佢廿年。咁又係嘅，自己會考零分，又唔係靚，唔嫁個老嘅邊會嫁得出。」(資料圖片)

第一次避年

這就是阿柔避年的原委。逼婚的背後，還滲著各種上一代的角力。四年前的新春，阿柔被派往外地工幹。阿柔說：「接到工作通知一刻，有點猶豫，覺得新春不和家人一起，好像有點兒那過。」後來，她便覺耳根清靜了。「那刻驚覺，原來這個方法行得通。」往後每年，她都主動要求新春值班或編作各種工作理由。

喪禮也逼婚

其實自幾年前祖母過世，家族的團聚剩下團年和新春年初一。阿柔的祖母過世時，把其中一部份遺產撥作「家族飯聚基金」，讓兒女們作飯聚或各種活動之用。所剩無幾的親情維繫，或許只是看錢的份上。漸漸，阿柔不僅避年，更避開所有家族的飯聚。兩年前她伯娘突然過世，阿柔剛巧買了機票往日本，那刻她心裏竟然覺得幸運「避過一劫」，長輩的不識趣、無情的關心和逼婚，「種種壓力，令我變成一個無情的人。當然，也因為我生於一個無情的家族。」她說長輩的逼婚是不分場合，那時祖父母的喪禮，祖父母都成為配角，長輩總是以「獵奇」的心態，等待有人攜同男女朋友出席，然後借機又問阿柔：「咦？今日你冇帶男友嚟嘅？」而阿柔是從來沒有交待過她感情狀況。

直至去年，阿柔的妹妹也結婚了，「我妹妹話結婚嗰一刻，我第一個想法係：『唉，今次真係避唔到。』」四年來斷絕來往，「重啟對話」難免緊張。「連喪禮都問你幾時結婚，今次我阿妹結婚，佢哋冇可能唔問。」婚禮前席，阿柔的腦袋很忙，「要諗定長輩會問啲乜，要點樣答。有時候覺得很累。但其實由細到大，每次見面前我都會咁樣準備。」家人見面，好像對簿公堂一樣。

比阿柔小幾年的堂妹表妹都成家了，大年初一她們都到夫家拜年，她們便預先把利是交托姑母給其他表弟妹。久而久之，就連未婚的表兄弟妹都不去拜年，各家長輩把一家家的利是一疊疊互相交收，恭賀的說話也省去，新年的意義何在？(資料圖片)

新年淪為交收利是

比阿柔小幾年的堂妹表妹都成家了，大年初一她們都到夫家拜年，她們便預先把利是交托姑母給其他表弟妹。久而久之，就連未婚的表兄弟妹都不去拜年，各家長輩把一家家的利是一疊疊互相交收，恭賀的說話也省去，新年的意義何在？

「所以，第一次不在港過年，父親有點失落。後來，他都習慣了，覺得沒有什麼大不了。」今年新春，長輩欲先訂枱飲茶，父母都沒有問阿柔會否參與，他們都終於明白這個事實。父親其實是一個好傳統的人，比任何人都要重視過年。每早大年初一，準時八時以高聲量播放賀年歌，「我阿妹結婚，要求爸爸穿西裝，佢都會發脾氣。但每年新年，他都會穿西裝。」每一年，爸爸只會進戲院一次，就在每年大初年二的下午，一家人去看賀歲片。正因如此珍貴，爸爸覺得看一齣戲，就像去了一趟旅行般快樂。

從前，父親很嚮往過年，一個家族的團聚。如今，他明白新年只是一個中國傳統，家人關係破裂，新年團聚就沒有意義了。對他而言，一家人放假，就是新年最大的意義。