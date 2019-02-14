椰汁代言女星稱：「從小喝到大」沒問題，是看廣告的人有問題

近日，因使用「大胸美女」風格圖片，再配以「從小喝到大」、「每日多飲椰汁能使乳房飽滿」等廣告語的「椰樹牌椰汁」，陷入低俗、虛假宣傳質疑。 對此，作為代言的當事人徐冬冬於今（14）日發千字長文，正面回應了代言該品牌的始末，並向解釋了那句「我從小喝到大」的宣傳語。

代言女星徐冬冬於日前在微博回應稱自己說法無誤。（翻攝網絡）

首先，徐冬冬稱，第一次為該品牌代言是很多年前的事情，當時她還在「北漂」，接到廣告非常不容易。至於那句「從小喝到大」的宣傳語也是很多年前出現的，並且是從徐冬冬親口說出，而椰樹牌椰汁廠商覺得這句話很好，並引用，其實沒有外界「想像」的歧義。

接著，徐冬冬解釋了為何要繼續代言該品牌，也就是大家看到的新包裝。徐冬冬聲稱椰樹牌椰汁找到她，沒有用當初配角模特定義她，而是把他當作一個正式出道的新人演員，為此徐冬冬還表示感恩椰樹牌椰汁。

最後，徐冬冬反駁了大家認為低俗的一面，她表示「每個女生本來就可以把自己的特點的一面展示出來」，此話可以說是整個長文的核心，似乎她認為這個代言並沒有問題，出問題的只是某些看該廣告的人。

不過，海南工商微信公號發布通報似乎不領情，其微博已發佈就海南椰樹集團涉嫌違法廣告的行為進行立案調查。

（上游新聞）