【魔壺風波】春晚魔術偷換壺？　劉謙：用全家性命發誓沒有「托」

台灣魔術師劉謙在今年央視春晚表演魔術「魔壺」，依觀眾要求「變」出不同飲品。不過隨即有疑似現場穿崩影片曝光，網民驚呼助手在幫忙換壺，不只現場觀眾都可能全程目擊，參與魔術的觀眾更可能只是「托」（事先安排）。 時隔11天，劉謙終於在微博發聲明回應事件，「用全家性命發誓」沒有「托」。他又指「流傳的『觀眾偷拍穿崩影片』並非『觀眾』『偷拍』『穿崩』影片」，但對詳細情形卻諱莫如深，僅稱「無法解釋太多，因為牽扯到魔術行業的重要秘密」。

劉謙春晚表演魔術被指失專業資格。（視覺中國）

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劉謙在聲明中表示，春晚節目出現爭議後，「各方面單位」要求他不要回應，勸他「息事寧人，不要自找麻煩」。不過由於他看了許多評論「心裡很難受」，故此決定「該說的還是要說」。他「用全家的性命發誓」，魔術現場沒有「托」，參與魔術的觀眾亦沒有事先排練和串通。

劉謙說，現場觀眾與電視觀眾看到的魔術效果一樣，沒有看到「魔術的秘密」，而所謂「穿崩影片」亦非觀眾偷拍。不過劉謙並不願作出更進一步的解釋，因為「牽扯到魔術行業的重要秘密」，但他認為專業的魔術從業人員會知道他的用意。

他又舉例稱，自己曾榮膺美國魔術藝術學院（The Academy of Magical Arts）頒發的年度魔術師獎項，而這被認為是「全世界魔術師的最高榮譽」。他認為自己的人格可受公評，但專業能力就毋庸置疑。

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順道澄清「跪拜天皇事件」

劉謙又承認今次春晚表演是「備案」，他原先準備的節目則被導演組認為「私人情感太重，不適合春晚的聯歡氣氛」，他希望原本的節目有朝一日能夠與觀眾見面。

他還順道澄清曾在網上盛傳的「劉謙下跪日本天皇被封殺事件」，認為任何「有理智的中國人」都不會向天皇下跪，相關照片只是10年前的一個綜藝節目，他與藝人互相在草蓆上跪坐，本就是在榻榻米上自然的坐姿。他並發布節目中自己正襟危坐，對方雙膝着地的另一幕，自嘲式反問「那我應該算是『揚我國威』吧……」

劉謙曾是春晚「專業戶」，而有關他魔術和軼事的種種傳言，一直在內地網絡甚囂塵上。例如他此前連續6年缺席春晚，曾被指是與2013年表演時給自己「加戲」有關。至於他的每場大型表演，則會立即被許多專業魔術師甚或民間魔術愛好者「揭秘」，激起網絡熱話。