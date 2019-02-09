【真．鍵盤戰士】黑龍江少女為春晚直播打字幕　每分鐘須達400字

劉謙的魔術節目一直是內地央視春晚的焦點，魔術師表演必備技能莫過於要手快。但原來整場春晚，除了劉謙可以稱得上是「第一快手」外，還有在節目直播期間負責即時打字幕的20歲速錄員，亦算得上是春晚的「頂級快手」。

孫思琪負責今年的春晚語言類節目的直播字幕文字輸出，每分鐘要達到400字的速錄速度。（哈爾濱新聞網）

內媒近日報道，今年的春晚語言類節目即時字幕的文字輸出，原來全部是來自黑龍江哈爾濱勞動技師學院速錄專業畢業生孫思琪的雙手，她每分鐘可以打到400字，速度驚人。

據悉，春晚語言類節目的即時字幕要經過速錄、審核、校對共三關方可呈現到電視上，而這三道關卻只有十秒左右的延誤時間，所以孫思琪必須要以最快的速度速錄準確文字，以供給校對、審核，否則就會影響整個節目效果。

而據孫思琪介紹，她畢業後就成為一名速錄員，承接各類大型會議活動速記工作。其中春晚的字幕工作比平時工作難度更大，特別是晚會上小品節目的語言環境非常複雜，人多說話快，還要不停換行，非常考驗手速。除了要求速度外，還不能出現錯別字，因此當孫思琪精神高度緊張。

孫思琪平時練習要達到盲打技能和「聲音落、文稿出」的水準。（影片截圖）

為了保證節目效果，孫思琪平常練習時會把音訊加速播放，強化聽力，也會經常練習蒙眼速錄，全程戴着黑色眼罩，一邊聆聽廣播一邊速錄。為了練習極限的「看打」，她更會以一目十行的方式看報紙上的長篇文章，務求做到「聲音落、文稿出」的水準。

（綜合報道）