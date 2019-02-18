【睇戲入腦】逃犯瘋狂撒錢阻追捕仍被抓　警察：你電視劇看太多了

在警匪片中，人們常常可以看到逃犯在逃跑途中向空中拋灑鈔票，吸引警察或路人爭搶，從而阻礙追捕的情節。日前，江西一名逃犯就在逃跑途中仿效此舉，拋灑了上萬人民幣現金。不過，出乎他意料的是，不僅沒有幾個路人來撿錢，撒錢還拖累了他逃跑。這名逃犯最終被警方逮捕。

張某被警方逮捕。（影片截圖）

近日在江西南昌派出所民警發現了一名逃犯張某的蹤跡。據悉，早前張某因開設賭場被通緝，逃跑已經一年多。民警立刻展開調查，經過幾天的摸底，終於準備對張某實施抓捕。當天下午，張某開車去賭場，民警開車在其後尾隨，準備抓捕，沒想到張某被追捕一年多，反偵察意識增強，在民警尾隨不久，就被他發現了。

發現民警後，張某立刻向其所居住的村子逃竄。進入到村子後張某想要把民警甩掉，沒想到他比較緊張，自己開車開進了一個死胡同。

張某拋灑的人民幣。（影片截圖）

張某隨後從車上下來翻過牆，拔腿逃跑。眼看民警要追上來了，張某腦海閃過了在電視劇上看到的撒錢讓路人搶，爭取時間。於是，他掏出逾萬元鈔票，朝空中撒去，不過，附近路人太少，也沒有幾個人上前撿錢，反而是掏錢撒錢耽擱了他逃跑，在他撒完錢後跑了二十米，就被全力衝刺的民警抓住了。

抓捕了張某，民警壓著他往警車方向走，一邊嘲諷他，電視劇看多了是不是？撒了錢就能讓我們顧著撿錢不追你了？

據稱，在押解張某時，張某的親戚聽見風聲跑出來想要阻止民警解救張某，由於阻礙公務，也被帶回了公安局接受調查。

（新浪新聞）